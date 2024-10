MODA BRASILEIRA

Viola Davis destaca marca baiana em postagem nas redes sociais: ‘Coleção deslumbrante’

Dendezeiros desfilou neste fim de semana na São Paulo Fashion Week

Alô Alô Bahia

Publicado em 21 de outubro de 2024 às 20:42

Viola Davis comenta Dendezeiros Crédito: Reprodução

Desde que passou uns dias em Salvador, como convidada do Festival Liberatum, em novembro do ano passado, Viola Davis não esconde a admiração por personalidades, manifestações e a cultura do Brasil. De Anitta a Rebeca Andrade, chegando à marca baiana Dendezeiro, que desfilou neste fim de semana na São Paulo Fashion Week, a ganhadora do Oscar tem sempre um elogio a fazer aos brasileiros.

Nesta segunda-feira (21), a atriz celebrou “Brasiliano”, a nova coleção da grife, dirigida por Hisan Silva e Pedro Batalha. No post, Davis lembrou que a Dendezeiro faz parte do programa de mentoria Ashé Ventures, com sede na capital baiana e lançada após sua visita à cidade.

“Recentemente, eles estrearam sua nova coleção deslumbrante, ‘BRASILIANO’, que mergulha fundo na rica cultura do sertão brasileiro, revelando histórias poderosas de resiliência e transformação. A Dendezeiro funde perfeitamente a herança regional com a moda de vanguarda, aproveitando as raízes familiares dos fundadores para remodelar a narrativa desta região brasileira essencial”, destacou Viola.