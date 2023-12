Wagner Moura recebe faixa-marrom de jiu-jitsu e é parabenizado por mestre das celebridades de Hollywood

O ator Wagner Moura cultiva uma paixão esportiva que poucos conhecem. O baiano é praticante de jíu-jitsu e, esta semana, foi graduado com faixa marrom, anterior à preta. Wagner recebeu a nova faixa das mãos do seu mestre, Rigan Machado, que compartilhou um registro nas redes sociais parabenizando o aluno.



Rigan Machado possui faixa vermelha e branca, a penúltima na ordem de classificação do jíu-jitsu, e ele é conhecido por treinar celebridades de Hollywood. Artistas como Vin Diesel, Ashton Kutcher, Tom Hardy, Charlie Hunnam e Wiz Khalifa são alguns dos nomes que já passaram pelo seu tatame. Machado é discípulo de Carlos Gracie Jr., um dos professores mais prestigiados no meio.