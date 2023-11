Whindersson Nunes elogia Luísa Sonza, durante live da cantora

Whindersson Nunes surpreendeu internautas na noite da terça-feira, 14, após elogiar a ex-mulher, a cantora Luísa Sonza, durante uma live realizada por ela no Instagram. O momento foi registrado e compartilhado por internautas na redes sociais. Luísa estava se maquiando ao vivo e respondendo perguntas dos fãs quando o humorista deixou um comentário na transmissão. "Tá linda você", escreveu. O comentário agitou a internet e os fãs do ex-casal.

Está não é a primeira vez que os dois interagem nas redes. Em junho de 2023, Luísa compartilhou uma foto usando uma blusa estampada com a frase "meu ex é meu maior fã" e Whindersson comentou: "Nos comentários todo mundo virando ex. [Se] jogar do penhasco ninguém quer né?"