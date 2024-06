MÚSICA

Xand Avião vai fazer dez shows no São João da Bahia

Cantor começa a se apresentar no estado neste dia 20 (quinta-feira) e chega a Salvador no dia 30. Leia entrevista com o artista

Luiza Gonçalves

Publicado em 18 de junho de 2024 às 06:00

Xand no cenário do show O Forró é Pop Crédito: divulgação

O São João está chegando e a agenda dos forrozeiros não tem descanso. Xand Avião é um desses artistas que não para: desde o dia 29 de maio, já entrou no clima junino, quando deu início à turnê O Forró é Pop, em São Paulo, o primeiro dos dez estados que vai visitar até o dia 1º de julho, num total de 33 shows em 30 dias.

E é na Bahia que acontece o maior número de apresentações, com dez espetáculos previstos: por aqui, a maratona começa nesta quinta-feira (20), em Santo Antônio de Jesus. No mesmo dia, ele vai a Conceição do Jacuípe e a passagem pelo território baiano só termina em 1º de julho, em Oliveira dos Brejinhos. Em Salvador, ele canta no dia 30 de junho, no Parque de Exposições.

No repertório, o cantor vai mostrar ao público canções que fizeram parte de sua vida, em uma cronologia que vai desde Luiz Gonzaga até Calcinha Preta, passando por Mastruz com Leite, Magníficos e Flávio José. “Vai ser uma história cantada de tudo que eu vi dos meus 16 anos passando pelo Aviões do Forró e minha carreira solo”, promete o artista. Confira a seguir a expectativa do músico para a turnê e veja a importância que o São João tem para ele.

Xand, primeiramente gostaria de saber se você tem uma relação afetiva com o São João. Quais são as primeiras/principais lembranças que você tem?

Rapaz, você me pegou nessa, hein... Lembrança afetiva com certeza absoluta eu tenho, o São João faz parte da minha vida desde sempre, desde que eu me conheço por gente. Nós que nascemos no Norte e Nordeste do Brasil temos essa ligação ainda mais forte, porque essa festa faz parte da nossa cultura. Engraçado você perguntar sobre as lembranças porque é exatamente sobre isso que eu falo no meu São João, artistas que fizeram e fazem parte da minha história, eu lembro de ainda muito pequeno ir em festas juninas e assistir impactado a fogueira acesa ouvindo as músicas ao fundo, chego até a me arrepiar.

Para esse São João de 2024 com a turnê, são mais de 30 shows. Como você se preparou para esse ritmo tão intenso de apresentações? E como tem sido a experiência até aqui?

Artista se prepara todos os dias né, não tem uma fórmula mágica, nosso trabalho nos exige pequenos cuidados diários, mas pro São João eu confesso que não apenas cuido um pouco mais da alimentação e durante todo esse período junino eu não bebo nada com álcool. No mais, eu tendo meu baton Garoto no camarim e um bom piloto tô feito! Ah, e sobre a experiência, tá sendo a realização de um sonho, ver a recepção e alegria do público com minhas músicas, com a abertura que eu faço em homenagem a Luiz Gonzaga, não tem preço, eu tô nas nuvens!

Pode falar um pouco do "Forró é POP", do conceito dessa turnê e como ela marca esse atual momento da sua carreira?

O Forró é POP surgiu da minha vontade de mostrar pro mundo a minha história através de artistas e músicas que fizeram parte de quem sou hoje como pessoa e também como artista, como Cavalo de Pau, Mastruz com Leite, Luiz Gonzaga, enfim, uma penca de gente boa demais. E nisso eu pensei em uma linha do tempo, bandas e músicos que me inspiraram a cantar Forró e nesse meu estudo pra turnê pensei junto à minha equipe o que é ser POP? É ser popular. O que o forró é? Popular. Então, bora levar pro Brasil essa turnê e assim nasceu o meu São João 2024.

Xand, no início da sua carreira você era mais identificado como um cantor de forró. Hoje, como você definiria seu trabalho?

Eu ainda sou um cantor de forró, essencialmente falando, mas nós artistas fazemos música e música é música em qualquer gênero. Seja nas minhas parcerias musicais ou no meu gosto pessoal, o bom da música é a mistura de talentos e fazer a galera feliz.

Enquanto produtor e empresário, como você enxerga a cena musical no São João e a relação dos ritmos mais tradicionais com as novas expressões como o piseiro?

Essa resposta vem bem no conjunto ao que eu respondi na anterior, sou apreciador de boa música, admiro artistas que se preocupam com o público e adoro a mistura desses gêneros que tomam conta do Brasil, tem muita gente boa demais! Mas sobre São João, a essência é o forró, isso é incontestável, porém, como toda festa popular, a gente precisa levar pro público o que o público quer, se olharmos os charts das plataformas de música, o sertanejo, o piseiro, o trap, o funk, tudo isso tá em destaque, então, porque não dar ao público o que ele quer e ao mesmo tempo não deixar de lado as raízes? Eu sou a favor dessa miXtura boa!

Como será sua participação na série "Gonzagueanos"? Tendo vivido em Exu, qual é a sua relação com Luiz Gonzaga?

Eu sou fã de carteirinha de Luiz Gonzaga, levo comigo na minha vida o que aprendi sendo um 'Gonzagueano', que nada mais é do que uma pessoa que valoriza e admira a história que ele construiu. Ele foi um artista ímpar, um ícone e quando me convidaram para participar dessa homenagem, eu não tive como pensar em dizer não, é uma honra falar da obra dele e a prova de como Luiz Gonzaga faz parte da minha história, é a abertura de meus shows nessa turnê do "O Forró é POP".

AGENDA de Xand na Bahia

20.06 Santo Antônio de Jesus - BA

20.06 Conceição do Jacuípe - BA

22.06 Ibicuí - BA (Forró Ticomia)

22.06 Jequié - BA

24.06 Amargosa - BA

24.06 Gandu - BA

25.06 Serrinha - BA (São João Serrinha)

30.06 Salvador - BA (Parque de Exposições)

30.06 Simões Filho - BA

01.07 Oliveira dos Brejinhos – BA