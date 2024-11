FAMOSOS

Yasmin Brunet se revolta com comentários sobre sua aparência: ‘Agora vai ser na justiça’

Aparecendo com o rosto mais magro, a modelo foi questionada se fez bichectomia

A modelo aproveitou o momento no seu perfil para rebater diretamente os comentários negativos dos seguidores em relação ao seu corpo e falou sobre o seu tratamento de lipodema.

"Parece que o corpo da mulher nunca sai de cena, sempre alvo de julgamentos. Se engorda, é criticado. Se emagrece, também. Estamos sempre demais ou de menos. Falam do corpo como se ele não mudasse com o tempo - recebi comentários horrorosos sobre isso. Recentemente, enfrentei o lipedema, um problema de saúde que impactava, acima de tudo, a minha qualidade de vida. Com o tratamento, adquiri novos hábitos e perdi peso, mas, em vez de enxergarem saúde, surgiram críticas sobre estar magra demais. É sério isso?", desabafou a ex-BBB.