Yudi Tamashiro comenta sobre vício que teve em casas de swing

O apresentador Yudi Tamashiro, conhecido por ter comandado o programa Bom Dia & Cia ao lado de Priscilla Alcântara, detalhou ter enfrentado um vício em casas de swing e bebidas alcoólicas. Ele, que atualmente é evangélico, também comentou sobre dificuldades financeiras após a saída do SBT. As declarações de Tamashiro foram feitas ao Podcast das Estrelas, apresentado por Leão Lobo, no dia 18 de outubro, mas voltaram a repercutir nesta quarta-feira, 15. O apresentador comentou que fazia "loucuras" nos bastidores na época em que trabalhava na emissora.

"As pessoas acham que não vicia, mas eu fiquei um tempo viciado em casas de swing. Eu chegava nas casas de swing em São Paulo e o apresentador anunciava: 'o Yudi do Playstation chegou na casa de swing'", detalhou ele, que ainda disse que precisou ser internado com 21 anos por conta do vício em bebidas.