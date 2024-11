FAMOSOS

Yuri Lima compartilha as primeiras fotos de sua filha com a cantora Iza

Filha do jogador de futebol com a cantora completou um mês de vida nesta terça-feira (12)

O jogador Yuri Lima compartilhou em suas redes sociais, nesta terça-feira (12), fotos do primeiro mês de vida da filha Nala, fruto do relacionamento que teve com a cantora Iza. Na publicação, o jogador se declara para sua primeira filha, que completa um mês de vida hoje.

Nos registros, Yuri aparece cuidando da filha em diversos momentos, como na hora de tomar mamadeira, dormir e descansando no colo do pai. O jogador também aparece no chão da maternidade, coberto com uma manta enquanto sorri, brincando.