TRADIÇÃO

Zeca Pagodinho distribui ovos de Páscoa para crianças em ação

Em tradicional ação, Zeca Pagodinho distribuiu ovos de Páscoa para crianças em Xerém, bairro de Duque de Caxias, no Rio de de Janeiro

Rede Nordeste, O Povo

Publicado em 1 de abril de 2024 às 18:45

Zeca Pagodinho realiza distribuição de ovos de Páscoa para crianças em Duque de Caxias Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Zeca Pagodinho distribuiu neste domingo de Páscoa, 31 de março, ovos de chocolate para crianças no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A tradicional ação do artista, que acontece há anos, foi compartilhada em suas redes sociais.

No primeiro vídeo do carrossel do Instagram, é mostrado uma caminhonete com as caixas dos ovos a serem entregues. “Vamos começar nossa brincadeira da Páscoa”, anuncia, mostrando em seguida as pessoas que o ajudariam na distribuição. “Vambora. Vou tocar o sino”, continua.

Os próximos registros mostram a fila que se formou com as crianças que estavam em Xerém, bairro que aconteceu a ação. Em um vídeo, Zeca Pagodinho aparece distribuindo os ovos e cumprimentando as crianças.