Zeca Pagodinho faz live ao lado de grandes artistas em prol do RS nesta segunda

Zeca Pagodinho irá reunir alguns dos maiores nomes da música brasileira para uma live solidária em prol das vítimas das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, nessa segunda-feira, 27. O evento vai ocorrer na casa do sambista e contará com a presença de Alcione, Gilberto Gil, Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Hamilton de Holanda, Pretinho da Serrinha, Xande de Pilares e Teresa Cristina.