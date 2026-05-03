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Diretor da Pólen debate mercado de carbono no ESG Fórum Bahia e oportunidades para o Nordeste

Palestra de Alexandre Di Ciero destaca oportunidades e desafios do mercado de carbono para empresas nordestinas

  • G

  • Gabriela Araújo

Publicado em 3 de maio de 2026 às 16:00

Palestrantes ESG Fórum Bahia
Alexandre Di Ciero Crédito: Divulgação

Diretor-executivo da Pólen, empresa especializada em soluções de sustentabilidade, Alexandre Di Ciero é um dos palestrantes confirmados no 5º ESG Fórum Bahia, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas. Ele comandará, no segundo dia do evento, a palestra “O mercado de carbono e as oportunidades para o Nordeste”, abordando o potencial da região diante do avanço da economia de baixo carbono e os caminhos para geração de valor a partir de soluções sustentáveis.

"Vejo o evento como um espaço importante para discutir diferentes visões, ouvir quem está atuando na prática e ampliar o entendimento sobre temas que estão em constante evolução, como o mercado de carbono e as oportunidades que o cercam. Acredito que momentos como esse são fundamentais para gerar conexões, provocar reflexões e construir, de forma conjunta, caminhos mais consistentes para o desenvolvimento sustentável da região", pontuou.

ESG Fórum Bahia

Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação
IV Fórum ESG por Marina Silva/CORREIO
Luana Ozemela por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Vanessa Gordilho por Divulgação
Luiz Henrique Tapia por Divulgação
Loyola Neto por Divulgação
Fabiana Costa por Divulgação
Caio Magri por Divulgação
Alexandre di Ciero por Divulgação
Victor Barreto por Divulgação
Jorge Cajazeira é um dos mediadores por Divulgação
ícaro Ribeiro por Divulgação
Donaldson Gomes é um dos mediadores por Divulgação
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Carlos Santiago/@myphantomtoy
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Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação

Engenheiro agrônomo e Engenheiro de segurança do trabalho, Alexandre Di Ciero possui mais de 35 anos de experiência em sustentabilidade, operações florestais e gestão socioambiental. Ao longo de sua carreira, atuou por mais de duas décadas em posições de liderança na Suzano Papel e Celulose, com forte atuação em licenciamento ambiental, certificações florestais e sistemas integrados de gestão.

É auditor credenciado do Forest Stewardship Council (FSC) e do Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), com ampla experiência em auditorias, due diligences socioambientais e estruturação de estratégias ambientais, sociais e de governança (ESG) para empresas de diferentes setores. Atualmente, é fundador e consultor da Pólen – Meio Ambiente, Responsabilidade Social e Governança.

Atua diretamente como consultor em projetos de Afforestation, Reforestation and Revegetation (ARR), voltados à geração de créditos de carbono, com atuação nos estados da Bahia, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Possui experiência consolidada na avaliação socioambiental de projetos de Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) na região amazônica, com foco na análise de riscos, aderência a padrões internacionais e geração de valor a partir de ativos ambientais.

Nos últimos anos, tem atuado de forma consistente na gestão de emissões e mudanças climáticas, com destaque para a elaboração de inventários de gases de efeito estufa, avaliação de riscos e oportunidades climáticas e apoio à tomada de decisão estratégica. Sua atuação combina visão estratégica, experiência prática e rigor técnico, contribuindo para a preparação das empresas frente às crescentes exigências do mercado de carbono.

A edição 2026 do ESG Fórum Bahia tem no conselho curador Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. Promovido pelo jornal CORREIO, o evento chega ao seu quinto ano consolidado como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil. Reunindo especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o fórum se insere em um contexto de amadurecimento do ESG no país, impulsionado por novas regulações e pelo aumento da transparência.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas (sujeito à lotação do espaço)

Informações: www.correio24horas.com.br/esg

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