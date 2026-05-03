ESG

Diretor da Pólen debate mercado de carbono no ESG Fórum Bahia e oportunidades para o Nordeste

Palestra de Alexandre Di Ciero destaca oportunidades e desafios do mercado de carbono para empresas nordestinas

G Gabriela Araújo

Publicado em 3 de maio de 2026 às 16:00

Alexandre Di Ciero Crédito: Divulgação

Diretor-executivo da Pólen, empresa especializada em soluções de sustentabilidade, Alexandre Di Ciero é um dos palestrantes confirmados no 5º ESG Fórum Bahia, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas. Ele comandará, no segundo dia do evento, a palestra “O mercado de carbono e as oportunidades para o Nordeste”, abordando o potencial da região diante do avanço da economia de baixo carbono e os caminhos para geração de valor a partir de soluções sustentáveis.

"Vejo o evento como um espaço importante para discutir diferentes visões, ouvir quem está atuando na prática e ampliar o entendimento sobre temas que estão em constante evolução, como o mercado de carbono e as oportunidades que o cercam. Acredito que momentos como esse são fundamentais para gerar conexões, provocar reflexões e construir, de forma conjunta, caminhos mais consistentes para o desenvolvimento sustentável da região", pontuou.

ESG Fórum Bahia 1 de 15

Engenheiro agrônomo e Engenheiro de segurança do trabalho, Alexandre Di Ciero possui mais de 35 anos de experiência em sustentabilidade, operações florestais e gestão socioambiental. Ao longo de sua carreira, atuou por mais de duas décadas em posições de liderança na Suzano Papel e Celulose, com forte atuação em licenciamento ambiental, certificações florestais e sistemas integrados de gestão.

É auditor credenciado do Forest Stewardship Council (FSC) e do Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), com ampla experiência em auditorias, due diligences socioambientais e estruturação de estratégias ambientais, sociais e de governança (ESG) para empresas de diferentes setores. Atualmente, é fundador e consultor da Pólen – Meio Ambiente, Responsabilidade Social e Governança.

Atua diretamente como consultor em projetos de Afforestation, Reforestation and Revegetation (ARR), voltados à geração de créditos de carbono, com atuação nos estados da Bahia, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Possui experiência consolidada na avaliação socioambiental de projetos de Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) na região amazônica, com foco na análise de riscos, aderência a padrões internacionais e geração de valor a partir de ativos ambientais.

Nos últimos anos, tem atuado de forma consistente na gestão de emissões e mudanças climáticas, com destaque para a elaboração de inventários de gases de efeito estufa, avaliação de riscos e oportunidades climáticas e apoio à tomada de decisão estratégica. Sua atuação combina visão estratégica, experiência prática e rigor técnico, contribuindo para a preparação das empresas frente às crescentes exigências do mercado de carbono.

A edição 2026 do ESG Fórum Bahia tem no conselho curador Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. Promovido pelo jornal CORREIO, o evento chega ao seu quinto ano consolidado como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil. Reunindo especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o fórum se insere em um contexto de amadurecimento do ESG no país, impulsionado por novas regulações e pelo aumento da transparência.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA