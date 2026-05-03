ESG

O que o Brasil pode aprender com Japão e China? Guga Cruz explica no ESG Fórum Bahia

Sócio da AC Governança e Sustentabilidade apresenta lições práticas de ESG aplicadas às maiores economias asiáticas e como adaptá-las à realidade brasileira

Estúdio Correio

Publicado em 30 de abril de 2026 às 16:54

Guga Cruz também é advogado, escritor, professor, palestrante e mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas Crédito: Divulgação

A experiência de Japão e China em sustentabilidade e governança estará no centro da palestra de Guga Cruz, durante o 5º ESG Fórum Bahia, no dia 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas. Sócio da AC Governança e Sustentabilidade, ele vai propor uma análise direta sobre como práticas consolidadas nessas economias podem inspirar estratégias na Bahia, com foco em inovação, competitividade e desenvolvimento sustentável.

"Esse olhar de um “ESG 2.0”, mais maduro, haja vista uma compreensão maior sobre o conceito e seus pilares, implica em discussões mais profundas, menos 'trocar copo plástico por copo de vidro' e mais análise criteriosa com participação ativa do financeiro das empresas. Por outro lado, temos um cenário de polarização e de severos impactos por conta de conflitos geopolíticos e geoeconômicos que elevam o tom nas discussões de temas como transição energética justa, mudanças climáticas, diversidade e inclusão nas organizações", pontuou.

ESG Fórum Bahia 1 de 15

Ainda segundo ele, as empresas que amadureceram suas agendas ESG 2.0 passaram a ter um olhar mais amplo sobre seus impactos socioeconômicos no desenvolvimento territorial, inclusive como fator importante a se considerar nos debates sobre licença social. "Trarei ao público uma visão holística sobre o Japão e a China e que lições extraímos para a agenda de sustentabilidade para as empresas brasileiras", acrescentou.

Guga Cruz também é advogado, escritor, professor, palestrante, mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas, MBA em Política e Estratégia, além de membro do Comitê Gestor do Selo Pacto pela Mulher do município de Salvador.

A edição 2026 do ESG Fórum Bahia tem no conselho curador Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento chega ao seu quinto ano consolidado como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil. Reunindo especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o fórum se insere em um contexto de amadurecimento do ESG no país, impulsionado por novas regulações e pelo aumento da transparência.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA