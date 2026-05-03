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O que o Brasil pode aprender com Japão e China? Guga Cruz explica no ESG Fórum Bahia

Sócio da AC Governança e Sustentabilidade apresenta lições práticas de ESG aplicadas às maiores economias asiáticas e como adaptá-las à realidade brasileira

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 30 de abril de 2026 às 16:54

Palestrante ESG Fórum Bahia
Guga Cruz também é advogado, escritor, professor, palestrante e mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas Crédito: Divulgação

A experiência de Japão e China em sustentabilidade e governança estará no centro da palestra de Guga Cruz, durante o 5º ESG Fórum Bahia, no dia 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas. Sócio da AC Governança e Sustentabilidade, ele vai propor uma análise direta sobre como práticas consolidadas nessas economias podem inspirar estratégias na Bahia, com foco em inovação, competitividade e desenvolvimento sustentável.

"Esse olhar de um “ESG 2.0”, mais maduro, haja vista uma compreensão maior sobre o conceito e seus pilares, implica em discussões mais profundas, menos 'trocar copo plástico por copo de vidro' e mais análise criteriosa com participação ativa do financeiro das empresas. Por outro lado, temos um cenário de polarização e de severos impactos por conta de conflitos geopolíticos e geoeconômicos que elevam o tom nas discussões de temas como transição energética justa, mudanças climáticas, diversidade e inclusão nas organizações", pontuou.

ESG Fórum Bahia

Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação
IV Fórum ESG por Marina Silva/CORREIO
Luana Ozemela por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Vanessa Gordilho por Divulgação
Luiz Henrique Tapia por Divulgação
Loyola Neto por Divulgação
Fabiana Costa por Divulgação
Caio Magri por Divulgação
Alexandre di Ciero por Divulgação
Victor Barreto por Divulgação
Jorge Cajazeira é um dos mediadores por Divulgação
ícaro Ribeiro por Divulgação
Donaldson Gomes é um dos mediadores por Divulgação
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Carlos Santiago/@myphantomtoy
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Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação

Ainda segundo ele, as empresas que amadureceram suas agendas ESG 2.0 passaram a ter um olhar mais amplo sobre seus impactos socioeconômicos no desenvolvimento territorial, inclusive como fator importante a se considerar nos debates sobre licença social. "Trarei ao público uma visão holística sobre o Japão e a China e que lições extraímos para a agenda de sustentabilidade para as empresas brasileiras", acrescentou.

Guga Cruz também é advogado, escritor, professor, palestrante, mestre em Direito, Governança e Políticas Públicas, MBA em Política e Estratégia, além de membro do Comitê Gestor do Selo Pacto pela Mulher do município de Salvador.

A edição 2026 do ESG Fórum Bahia tem no conselho curador Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento chega ao seu quinto ano consolidado como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil. Reunindo especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o fórum se insere em um contexto de amadurecimento do ESG no país, impulsionado por novas regulações e pelo aumento da transparência.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço (em breve)

Informações: www.correio24horas.com.br/esg

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