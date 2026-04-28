Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

ESG Fórum Bahia chega à 5ª edição com foco em inovação, governança e desenvolvimento sustentável

Evento reúne especialistas, lideranças e representantes da sociedade para debater a evolução prática da agenda ESG no Brasil

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio
  • M

  • Estúdio Correio

  • Marília Gabriela Cruz

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:38

IV Fórum ESG
IV Fórum ESG  Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

O ESG Fórum Bahia realiza sua quinta edição nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas, consolidando-se como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil. Promovido pelo jornal Correio, o encontro reúne especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil em torno de uma agenda estratégica cada vez mais central para a competitividade das organizações.

Em um cenário de amadurecimento do ESG no Brasil, impulsionado por regulações, exigência de transparência e pressão de investidores, o fórum se propõe a discutir caminhos para transformar essa agenda em ações concretas, com foco em gestão de riscos, accountability e inovação.

ESG Fórum Bahia

Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Cotermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação
IV Fórum ESG por Marina Silva/CORREIO
Luana Ozemela por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Vanessa Gordilho por Divulgação
Luiz Henrique Tapia por Divulgação
Loyola Neto por Divulgação
Fabiana Costa por Divulgação
Caio Magri por Divulgação
Alexandre di Ciero por Divulgação
Victor Barreto por Divulgação
Jorge Cajazeira é um dos mediadores por Divulgação
ícaro Ribeiro por Divulgação
Donaldson Gomes é um dos mediadores por Divulgação
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Cotermas), com inscrições gratuitas. por Carlos Santiago/@myphantomtoy
1 de 15
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Cotermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação

“A quinta edição do ESG Fórum Bahia consolida o papel do Correio como agente de transformação, estimulando uma agenda que integra desenvolvimento econômico, responsabilidade social e governança. Acreditamos na força do diálogo para construir um futuro mais sustentável e competitivo para o país", destacou Renata de Magalhães Correia, diretora do jornal.

Programação dinâmica

Ao longo de dois dias, o evento aposta em um formato dinâmico, com palestra magna, painéis e momentos de networking, estimulando o diálogo direto entre palestrantes e público. A programação aborda temas como mercado de carbono, inteligência artificial aplicada à governança, transparência de dados e inclusão produtiva.

Outro eixo relevante será o papel das cidades como espaços de experimentação de soluções sustentáveis, com destaque para Salvador, além de discussões sobre competitividade, liderança corporativa e reputação em um ambiente cada vez mais orientado por critérios ESG.

Protagonismo feminino

Na abertura do evento, o protagonismo feminino ganha destaque como força de transformação no ambiente corporativo. Estarão à frente desse momento três executivas que vêm liderando agendas estruturantes em grandes organizações: Luana Ozemela, do iFood; Nathalia Garcia, do Bradesco; e Vanessa Gordilho, da Vibra Energia.

No segundo dia, a agenda reúne nomes como Caio Magri, diretor-presidente do Ethos, que discute se o ESG gera valor na prática, além do painel “Cidades como Laboratório Urbano de Sustentabilidade“, com participação de Isaac Edington, presidente da Saltur, e Loyola Neto, CEO da Loygos, com mediação de Donaldson Gomes.

A programação inclui ainda a palestra de Alexandre Di Ciero sobre mercado de carbono, o painel “O Que realmente importa no ESG”, com Luiz Tapia (Veracel) e Fabiana Costa (Bradesco), mediado por Jorge Cajazeira, além de discussões sobre inteligência artificial impulsionando a sustentabilidade, com Ícaro Ribeiro (Google Cloud). O evento contará também com a palestra de encerramento “Lições ESG – Japão e China – Missão 2026”, ministrada por Guga Cruz, sócio fundador da AC Consultoria. O link para as inscrições gratuitas e a programação completa serão divulgados em breve.

O evento tem no conselho curador Isaac Edington, presidente da Saltur, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. “O Fórum chega à quinta edição como uma plataforma estratégica onde o debate sai do conceito e vira prática, com foco em geração de valor para empresas e sociedade. A proposta é conectar lideranças, mercado e poder público em torno de soluções concretas, impulsionando competitividade, inovação e desenvolvimento sustentável”, destaca.

Diálogo fortalecido

“O ESG Fórum Bahia também traduz o compromisso crescente das empresas em investir em iniciativas que impulsionem a agenda ESG de forma prática e estruturada. Ao apoiar e participar de projetos como este, o setor produtivo fortalece o diálogo, acelera a implementação de boas práticas e contribui diretamente para um desenvolvimento mais sustentável e competitivo", sinaliza Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do Correio.

Em seu quinto ano, o evento reforça seu papel como plataforma de articulação e pensamento estratégico, acompanhando a evolução de uma agenda que deixou de ser diferencial e passou a ser requisito para a sustentabilidade e competitividade das organizações.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições gratuitas em breve

Informações: www.correio24horas.com.br/esg

Sujeito à lotação do espaço.

Tags:

esg Fórum Bahia

Mais recentes

Imagem - Atual, relevante e comprometido

Atual, relevante e comprometido
Imagem - Comunicação e lucro com propósito guiam reflexões no segundo dia do ESG Fórum Bahia

Comunicação e lucro com propósito guiam reflexões no segundo dia do ESG Fórum Bahia
Imagem - ESG Fórum Bahia discute inovação, governança e descarbonização em painéis estratégicos

ESG Fórum Bahia discute inovação, governança e descarbonização em painéis estratégicos