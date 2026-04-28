ENCONTRO

ESG Fórum Bahia chega à 5ª edição com foco em inovação, governança e desenvolvimento sustentável

Evento reúne especialistas, lideranças e representantes da sociedade para debater a evolução prática da agenda ESG no Brasil



M Estúdio Correio

Marília Gabriela Cruz

Publicado em 28 de abril de 2026 às 18:38

IV Fórum ESG Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

O ESG Fórum Bahia realiza sua quinta edição nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas, consolidando-se como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil. Promovido pelo jornal Correio, o encontro reúne especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil em torno de uma agenda estratégica cada vez mais central para a competitividade das organizações.

Em um cenário de amadurecimento do ESG no Brasil, impulsionado por regulações, exigência de transparência e pressão de investidores, o fórum se propõe a discutir caminhos para transformar essa agenda em ações concretas, com foco em gestão de riscos, accountability e inovação.

ESG Fórum Bahia 1 de 15

“A quinta edição do ESG Fórum Bahia consolida o papel do Correio como agente de transformação, estimulando uma agenda que integra desenvolvimento econômico, responsabilidade social e governança. Acreditamos na força do diálogo para construir um futuro mais sustentável e competitivo para o país", destacou Renata de Magalhães Correia, diretora do jornal.

Programação dinâmica

Ao longo de dois dias, o evento aposta em um formato dinâmico, com palestra magna, painéis e momentos de networking, estimulando o diálogo direto entre palestrantes e público. A programação aborda temas como mercado de carbono, inteligência artificial aplicada à governança, transparência de dados e inclusão produtiva.

Outro eixo relevante será o papel das cidades como espaços de experimentação de soluções sustentáveis, com destaque para Salvador, além de discussões sobre competitividade, liderança corporativa e reputação em um ambiente cada vez mais orientado por critérios ESG.

Protagonismo feminino

Na abertura do evento, o protagonismo feminino ganha destaque como força de transformação no ambiente corporativo. Estarão à frente desse momento três executivas que vêm liderando agendas estruturantes em grandes organizações: Luana Ozemela, do iFood; Nathalia Garcia, do Bradesco; e Vanessa Gordilho, da Vibra Energia.

No segundo dia, a agenda reúne nomes como Caio Magri, diretor-presidente do Ethos, que discute se o ESG gera valor na prática, além do painel “Cidades como Laboratório Urbano de Sustentabilidade“, com participação de Isaac Edington, presidente da Saltur, e Loyola Neto, CEO da Loygos, com mediação de Donaldson Gomes.

A programação inclui ainda a palestra de Alexandre Di Ciero sobre mercado de carbono, o painel “O Que realmente importa no ESG”, com Luiz Tapia (Veracel) e Fabiana Costa (Bradesco), mediado por Jorge Cajazeira, além de discussões sobre inteligência artificial impulsionando a sustentabilidade, com Ícaro Ribeiro (Google Cloud). O evento contará também com a palestra de encerramento “Lições ESG – Japão e China – Missão 2026”, ministrada por Guga Cruz, sócio fundador da AC Consultoria. O link para as inscrições gratuitas e a programação completa serão divulgados em breve.

O evento tem no conselho curador Isaac Edington, presidente da Saltur, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. “O Fórum chega à quinta edição como uma plataforma estratégica onde o debate sai do conceito e vira prática, com foco em geração de valor para empresas e sociedade. A proposta é conectar lideranças, mercado e poder público em torno de soluções concretas, impulsionando competitividade, inovação e desenvolvimento sustentável”, destaca.

Diálogo fortalecido

“O ESG Fórum Bahia também traduz o compromisso crescente das empresas em investir em iniciativas que impulsionem a agenda ESG de forma prática e estruturada. Ao apoiar e participar de projetos como este, o setor produtivo fortalece o diálogo, acelera a implementação de boas práticas e contribui diretamente para um desenvolvimento mais sustentável e competitivo", sinaliza Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do Correio.

Em seu quinto ano, o evento reforça seu papel como plataforma de articulação e pensamento estratégico, acompanhando a evolução de uma agenda que deixou de ser diferencial e passou a ser requisito para a sustentabilidade e competitividade das organizações.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições gratuitas em breve