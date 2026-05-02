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ESG gera valor? Presidente do Instituto Ethos provoca debate no ESG Fórum Bahia

Caio Magri questiona: ESG é mito ou gera valor real para empresas?

  • G

  • Gabriela Araújo

Publicado em 2 de maio de 2026 às 10:00

Palestrantes ESG Fórum Bahia
Caio Magri Crédito: Divulgação

Diretor-presidente do Instituto Ethos, Caio Magri é uma das presenças confirmadas no segundo dia do 5º Fórum ESG Bahia. Ele comandará a palestra “ESG gera valor? Mito ou realidade”, trazendo uma análise crítica sobre os efeitos concretos das práticas ambientais, sociais e de governança nos resultados das empresas e no desenvolvimento sustentável. A quinta edição do evento acontecerá nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas.

Fundado em 1998, o Instituto Ethos é um polo de organização de conhecimento, troca de experiências e desenvolvimento de ferramenta, que busca ajudar empresas com análises de suas práticas de gestão, aprofundando o compromisso com a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável. 

ESG Fórum Bahia

Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação
IV Fórum ESG por Marina Silva/CORREIO
Luana Ozemela por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Vanessa Gordilho por Divulgação
Luiz Henrique Tapia por Divulgação
Loyola Neto por Divulgação
Fabiana Costa por Divulgação
Caio Magri por Divulgação
Alexandre di Ciero por Divulgação
Victor Barreto por Divulgação
Jorge Cajazeira é um dos mediadores por Divulgação
ícaro Ribeiro por Divulgação
Donaldson Gomes é um dos mediadores por Divulgação
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Carlos Santiago/@myphantomtoy
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Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação

Caio Magri atua no Instituto Ethos desde 2004, quando iniciou como assessor de Políticas Públicas. Em 2014, tornou-se diretor-executivo. Já em 2017, foi nomeado diretor-presidente. é sociólogo e foi gerente de políticas públicas da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança (1995-2000), além de coordenador do Programa de Políticas Públicas para a Juventude da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, em São Paulo (2001-2003). Em 2003, ele integrou a equipe da Assessoria Especial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Vice-presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), ele também integra o Conselho Consultivo do Fundo JBS para a Amazônia, Conselho Deliberativo do Instituto Brasileiro de Autorregulação no Setor de Infraestrutura (IBRIC), Conselho Consultivo do Pacto Global no Brasil, Conselho Consultivo da Rede Nossa São Paulo, Conselho de Administração da Associação São Agostinho (ASA), Conselho Consultivo do Instituto Ética e Saúde, Conselho Deliberativo do InPacto, Conselho de Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) e Conselho de Administração do Projeto Saúde e Alegria.

"A 5ª edição do ESG Fórum Bahia tem a oportunidade para avançar na compreensão e urgência da responsabilidade empresarial com a integridade socioambiental (ASG). Que já deixou de ser uma agenda paralela para se tornar um eixo de geração de valor, inovação e competitividade. O desafio agora é transformar compromisso em execução: integrar sustentabilidade à estratégia das lideranças, às cadeias produtivas, às cidades, ao mercado de carbono, à inteligência artificial e, sobretudo, à realidade das pequenas, médias e grandes empresas. O que realmente importa é sua capacidade de produzir valor econômico com impacto social, ambiental e institucional positivo”, afirmou.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas (sujeito à lotação do espaço)

Informações: www.correio24horas.com.br/esg

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