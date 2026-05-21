DESENVOLVIMENTO

ESG Fórum Bahia reúne 21 especialistas para discutir sustentabilidade e governança; veja a programação

Evento promovido pelo CORREIO chega à quinta edição com participação de representantes do setor público, empresários e especialistas

Donaldson Gomes

Publicado em 21 de maio de 2026 às 05:00

5º ESG Fórum Bahia Crédito: Walter Guedes

O time de craques que vai discutir os rumos da agenda de responsabilidades ambientais, sociais e de governança na Bahia já está totalmente escalado. No segundo dia do ESG Fórum Bahia, 21 nomes de peso estarão no palco montado no Porto Salvador (Contermas), a partir de 8h, trazendo desafios, cases de sucesso e momentos de reflexão sobre o conceito de sustentabilidade, em sua concepção mais ampla.

No clima da Copa do Mundo, o CORREIO apresenta o seu álbum de figurinhas, com os nomes que vão movimentar um dia inteiro de debates no mais importante evento sobre sustentabilidade na Bahia. A construção de um futuro sustentável requer que todos assumam as suas responsabilidades, seja na gestão dos recursos ambientais, sociais e nas estruturas de gestão, com a implantação de sistemas de governança eficientes, éticos e justos.

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Esta é a principal mensagem do ESG Fórum, promovido pelo Jornal CORREIO, que chega à sua quinta edição hoje e amanhã, reunindo alguns dos maiores especialistas no assunto no país, além de representantes do poder público e de grandes empresas que operam na Bahia.

Em um cenário de amadurecimento do ESG no Brasil, impulsionado por regulações, exigência de transparência e pressão de investidores, o fórum, realizado no Porto Salvador (Contermas), propõe-se a discutir caminhos para transformar essa agenda em ações concretas, com foco em gestão de riscos, accountability e inovação.

A primeira palestra do dia será feita pelo presidente do Instituto Ethos, Caio Magri, enquanto o encerramento, no turno da tarde, ficará por conta de Guga Cruz, que mostrará como a agenda de responsabilidades vem sendo tratada no Japão e na China.

“A quinta edição do ESG Fórum Bahia consolida o papel do CORREIO como agente de transformação, estimulando uma agenda que integra desenvolvimento econômico, responsabilidade social e governança. Acreditamos na força do diálogo para construir um futuro mais sustentável e competitivo para o país”, destaca Renata de Magalhães Correia, diretora do jornal.

O evento tem no conselho curador Isaac Edington, presidente da Saltur, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais.

“O Fórum chega à quinta edição como uma plataforma estratégica onde o debate sai do conceito e vira prática, com foco em geração de valor para empresas e sociedade. A proposta é conectar lideranças, mercado e poder público em torno de soluções concretas, impulsionando competitividade, inovação e desenvolvimento sustentável”, destaca.

“O ESG Fórum Bahia também traduz o compromisso crescente das empresas em investir em iniciativas que impulsionem a agenda ESG. Ao apoiar e participar de projetos como este, o setor produtivo fortalece o diálogo, acelera a implementação de boas práticas e contribui diretamente para um desenvolvimento mais sustentável e competitivo”, sinaliza Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do Correio.

PROGRAMAÇÃO - ABERTA AO PÚBLICO

08h00 – Credenciamento

09h00 – Abertura

09h10 – Palestra 1 “ESG gera valor? Mito ou realidade”, com Caio Magri, Diretor-presidente do Instituto Ethos

09h50 - Painel 1 "ESG, Inovação e Impacto na Construção de Cidades, Marcas e Negócios", com Gefferson Vila Nova, Designer Fundador da Gefferson Vila Novel Label; Isaac Edington, Presidente da SALTUR e curador do evento; Loyola Neto, Fundador e CEO da Ecoloy; Thiago Awad, Gerente de ESG no SESC Bahia - Sistema Comércio Bahia. Mediação: Linda Bezerra, Editora-chefe do Jornal Correio

10h30 – Palestra 2 “O mercado de carbono e as oportunidades para o Nordeste”, com Alexandre Di Ciero, Diretor Executivo da Pólen - meio ambiente, responsabilidade social e governança

11h10 – Painel 2 "O que realmente importa no ESG", com Bernardo Araújo, Diretor de Relações Institucionais da Acelen, Guilherme Rinco, Gerente de Finanças Sustentáveis, Clima e Biodiversidade do Bradesco e Luiz Tapia, Diretor de sustentabilidade e relações corporativas da Veracel Celulose. Mediação: Donaldson Gomes, Jornalista e Editor de Economia do Jornal Correio

12h00 – Intervalo almoço

14h00 – Abertura

14h10 – Palestra 3 “Inteligência Sustentável na Era da IA”, com Ícaro Ribeiro, TAM Google Cloud

14h50 – Painel 3 “O ESG que faz a diferença”, com Ângela Ribeiro, Gerente de Sustentabilidade da Bracell; Arnobson dos Santos, Embaixador Lixo Zero e Embaixador Luz na Educação; Flávio Cardozo, Cofundador e Diretor Executivo da ÓiaFia! e Victor Barreto, CEO da Blueartes. Mediação: Donaldson Gomes, Jornalista e Editor de Economia do Jornal Correio

15h40 – Painel 4 “ESG na prática - execução e mercado - o desafio além da empresa", com Gilda Gomes, CEO da The Planet, ativista climática, indigenista e líder do The Climate Reality Project; Jorge Cajazeira, Presidente da Câmara de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia e Head of International Affairs da ABNT/ISO; Leana Mattei, Comunicadora de impacto, Gerente de ESG e sustentabilidade da SECIS/Prefeitura de Salvador, fundadora da Aganju Consultoria. Mediação: Isaac Edington, Presidente da SALTUR e curador do evento

16h30 - Palestra 4 "Do campo à cidade - O esporte como vetor de inclusão, negócios e desenvolvimento", com Emerson Ferretti, Presidente do Esporte Clube Bahia - Associação

17h05 – Palestra 5 “Lições ESG Japão e China”, com Guga Cruz, advogado, escritor, professor e sócio da AC Governança e Sustentabilidade

18h00 – Encerramento