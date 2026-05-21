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ESG Fórum Bahia reúne 21 especialistas para discutir sustentabilidade e governança; veja a programação

Evento promovido pelo CORREIO chega à quinta edição com participação de representantes do setor público, empresários e especialistas

  • Foto do(a) author(a) Donaldson Gomes

  • Donaldson Gomes

Publicado em 21 de maio de 2026 às 05:00

5o ESG Fórum Bahia
5º ESG Fórum Bahia Crédito: Walter Guedes

O time de craques que vai discutir os rumos da agenda de responsabilidades ambientais, sociais e de governança na Bahia já está totalmente escalado. No segundo dia do ESG Fórum Bahia, 21 nomes de peso estarão no palco montado no Porto Salvador (Contermas), a partir de 8h, trazendo desafios, cases de sucesso e momentos de reflexão sobre o conceito de sustentabilidade, em sua concepção mais ampla.

No clima da Copa do Mundo, o CORREIO apresenta o seu álbum de figurinhas, com os nomes que vão movimentar um dia inteiro de debates no mais importante evento sobre sustentabilidade na Bahia. A construção de um futuro sustentável requer que todos assumam as suas responsabilidades, seja na gestão dos recursos ambientais, sociais e nas estruturas de gestão, com a implantação de sistemas de governança eficientes, éticos e justos.

5º ESG Fórum Bahia

5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Renata de Magalhães Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Jr. por Walter Guedes
Renata de Magalhães Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Jr. por Walter Guedes
Renata de Magalhães Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Jr. por Walter Guedes
Luana Ozemela por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Exposição Afro Fahion Day por Walter Guedes
Modelos Afro Fashion Day por Walter Guedes
Luana Ozemela por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Nathalia Garcia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
 Bruno Reis por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Nathalia Garcia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Vanessa Gordilho, Luana Ozemela, Nathalia Garcia por Walter Guedes
Vanessa Gordilho por Walter Guedes
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5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes

Esta é a principal mensagem do ESG Fórum, promovido pelo Jornal CORREIO, que chega à sua quinta edição hoje e amanhã, reunindo alguns dos maiores especialistas no assunto no país, além de representantes do poder público e de grandes empresas que operam na Bahia.

Em um cenário de amadurecimento do ESG no Brasil, impulsionado por regulações, exigência de transparência e pressão de investidores, o fórum, realizado no Porto Salvador (Contermas), propõe-se a discutir caminhos para transformar essa agenda em ações concretas, com foco em gestão de riscos, accountability e inovação.

A primeira palestra do dia será feita pelo presidente do Instituto Ethos, Caio Magri, enquanto o encerramento, no turno da tarde, ficará por conta de Guga Cruz, que mostrará como a agenda de responsabilidades vem sendo tratada no Japão e na China.

“A quinta edição do ESG Fórum Bahia consolida o papel do CORREIO como agente de transformação, estimulando uma agenda que integra desenvolvimento econômico, responsabilidade social e governança. Acreditamos na força do diálogo para construir um futuro mais sustentável e competitivo para o país”, destaca Renata de Magalhães Correia, diretora do jornal.

O evento tem no conselho curador Isaac Edington, presidente da Saltur, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais.

“O Fórum chega à quinta edição como uma plataforma estratégica onde o debate sai do conceito e vira prática, com foco em geração de valor para empresas e sociedade. A proposta é conectar lideranças, mercado e poder público em torno de soluções concretas, impulsionando competitividade, inovação e desenvolvimento sustentável”, destaca.

“O ESG Fórum Bahia também traduz o compromisso crescente das empresas em investir em iniciativas que impulsionem a agenda ESG. Ao apoiar e participar de projetos como este, o setor produtivo fortalece o diálogo, acelera a implementação de boas práticas e contribui diretamente para um desenvolvimento mais sustentável e competitivo”, sinaliza Luciana Gomes, gerente Comercial e de Marketing do Correio.

PROGRAMAÇÃO - ABERTA AO PÚBLICO

08h00 – Credenciamento

09h00 – Abertura

09h10 – Palestra 1 “ESG gera valor? Mito ou realidade”, com Caio Magri, Diretor-presidente do Instituto Ethos

09h50 - Painel 1 "ESG, Inovação e Impacto na Construção de Cidades, Marcas e Negócios", com Gefferson Vila Nova, Designer Fundador da Gefferson Vila Novel Label; Isaac Edington, Presidente da SALTUR e curador do evento; Loyola Neto, Fundador e CEO da Ecoloy; Thiago Awad, Gerente de ESG no SESC Bahia - Sistema Comércio Bahia. Mediação: Linda Bezerra, Editora-chefe do Jornal Correio

10h30 – Palestra 2 “O mercado de carbono e as oportunidades para o Nordeste”, com Alexandre Di Ciero, Diretor Executivo da Pólen - meio ambiente, responsabilidade social e governança

11h10 – Painel 2 "O que realmente importa no ESG", com Bernardo Araújo, Diretor de Relações Institucionais da Acelen, Guilherme Rinco, Gerente de Finanças Sustentáveis, Clima e Biodiversidade do Bradesco e Luiz Tapia, Diretor de sustentabilidade e relações corporativas da Veracel Celulose. Mediação: Donaldson Gomes, Jornalista e Editor de Economia do Jornal Correio

12h00 – Intervalo almoço

14h00 – Abertura

14h10 – Palestra 3 “Inteligência Sustentável na Era da IA”, com Ícaro Ribeiro, TAM Google Cloud

14h50 – Painel 3 “O ESG que faz a diferença”, com Ângela Ribeiro, Gerente de Sustentabilidade da Bracell; Arnobson dos Santos, Embaixador Lixo Zero e Embaixador Luz na Educação; Flávio Cardozo, Cofundador e Diretor Executivo da ÓiaFia! e Victor Barreto, CEO da Blueartes. Mediação: Donaldson Gomes, Jornalista e Editor de Economia do Jornal Correio

15h40 – Painel 4 “ESG na prática - execução e mercado - o desafio além da empresa", com Gilda Gomes, CEO da The Planet, ativista climática, indigenista e líder do The Climate Reality Project; Jorge Cajazeira, Presidente da Câmara de Sustentabilidade da Associação Comercial da Bahia e Head of International Affairs da ABNT/ISO; Leana Mattei, Comunicadora de impacto, Gerente de ESG e sustentabilidade da SECIS/Prefeitura de Salvador, fundadora da Aganju Consultoria. Mediação: Isaac Edington, Presidente da SALTUR e curador do evento

16h30 - Palestra 4 "Do campo à cidade - O esporte como vetor de inclusão, negócios e desenvolvimento", com Emerson Ferretti, Presidente do Esporte Clube Bahia - Associação

17h05 – Palestra 5 “Lições ESG Japão e China”, com Guga Cruz, advogado, escritor, professor e sócio da AC Governança e Sustentabilidade

18h00 – Encerramento

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

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