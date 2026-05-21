ESG FÓRUM BAHIA

Últimas vagas: ESG Fórum Bahia abre programação gratuita ao público nesta quinta (21)

Evento promovido pelo Correio reúne especialistas, empresários e lideranças para debater ESG, inteligência artificial, mercado de carbono e cidades sustentáveis em Salvador

Estúdio Correio

Publicado em 21 de maio de 2026 às 05:00

Promovido pelo jornal Correio, o fórum chega à sua quinta edição em um momento de amadurecimento da pauta ESG no mercado brasileiro Crédito: Walter Guedes

O ESG Fórum Bahia entra na reta final de inscrições para sua quinta edição, realizada no Porto Salvador – Contermas, no Comércio, em Salvador. Consolidado como um dos principais encontros sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social do país, o evento reúne empresários, especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil para discutir os desafios e oportunidades da agenda ESG no Brasil.

Promovido pelo jornal Correio, o fórum chega à sua quinta edição em um momento de amadurecimento da pauta ESG no mercado brasileiro, impulsionado por exigências regulatórias, pressão de investidores e maior demanda por transparência e impacto social. A proposta do encontro é transformar conceitos em ações práticas voltadas para inovação, gestão de riscos, competitividade e desenvolvimento sustentável.

5º ESG Fórum Bahia 1 de 24

A abertura oficial aconteceu nesta quarta (2), em programação exclusiva para convidados, com participação do prefeito de Salvador, Bruno Reis, e da vice-prefeita Ana Paula Matos. O primeiro dia teve destaque para lideranças femininas do setor corporativo, com palestras de Nathalia Garcia, da Bradesco Consórcios; Vanessa Gordilho, da Vibra Energia; e Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood.

Já nesta quinta-feira (21), a programação será aberta ao público, mediante inscrições via Sympla, e contará com palestras e painéis sobre inovação, mercado de carbono, inteligência artificial, cidades sustentáveis e aplicação prática do ESG nas empresas. Entre os nomes confirmados estão Caio Magri, Alexandre Di Ciero, Emerson Ferretti e Guga Cruz.

Segundo Isaac Edington, presidente da Saltur e integrante do conselho curador do evento, o fórum se consolidou como uma plataforma estratégica de articulação entre empresas, setor público e sociedade civil. “O debate sai do conceito e vira prática, com foco em geração de valor para empresas e sociedade”, destacou.

O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica?

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 8h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui