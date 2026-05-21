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Últimas vagas: ESG Fórum Bahia abre programação gratuita ao público nesta quinta (21)

Evento promovido pelo Correio reúne especialistas, empresários e lideranças para debater ESG, inteligência artificial, mercado de carbono e cidades sustentáveis em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Estúdio Correio

  • Estúdio Correio

Publicado em 21 de maio de 2026 às 05:00

5o ESG Fórum Bahia
Promovido pelo jornal Correio, o fórum chega à sua quinta edição em um momento de amadurecimento da pauta ESG no mercado brasileiro Crédito: Walter Guedes

O ESG Fórum Bahia entra na reta final de inscrições para sua quinta edição, realizada no Porto Salvador – Contermas, no Comércio, em Salvador. Consolidado como um dos principais encontros sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social do país, o evento reúne empresários, especialistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil para discutir os desafios e oportunidades da agenda ESG no Brasil.

Promovido pelo jornal Correio, o fórum chega à sua quinta edição em um momento de amadurecimento da pauta ESG no mercado brasileiro, impulsionado por exigências regulatórias, pressão de investidores e maior demanda por transparência e impacto social. A proposta do encontro é transformar conceitos em ações práticas voltadas para inovação, gestão de riscos, competitividade e desenvolvimento sustentável.

5º ESG Fórum Bahia

5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Renata de Magalhães Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Jr. por Walter Guedes
Renata de Magalhães Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Jr. por Walter Guedes
Renata de Magalhães Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Jr. por Walter Guedes
Luana Ozemela por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Exposição Afro Fahion Day por Walter Guedes
Modelos Afro Fashion Day por Walter Guedes
Luana Ozemela por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Nathalia Garcia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
 Bruno Reis por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Nathalia Garcia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Vanessa Gordilho, Luana Ozemela, Nathalia Garcia por Walter Guedes
Vanessa Gordilho por Walter Guedes
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5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes

A abertura oficial aconteceu nesta quarta (2), em programação exclusiva para convidados, com participação do prefeito de Salvador, Bruno Reis, e da vice-prefeita Ana Paula Matos. O primeiro dia teve destaque para lideranças femininas do setor corporativo, com palestras de Nathalia Garcia, da Bradesco Consórcios; Vanessa Gordilho, da Vibra Energia; e Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade do iFood.

Já nesta quinta-feira (21), a programação será aberta ao público, mediante inscrições via Sympla, e contará com palestras e painéis sobre inovação, mercado de carbono, inteligência artificial, cidades sustentáveis e aplicação prática do ESG nas empresas. Entre os nomes confirmados estão Caio Magri, Alexandre Di Ciero, Emerson Ferretti e Guga Cruz.

Segundo Isaac Edington, presidente da Saltur e integrante do conselho curador do evento, o fórum se consolidou como uma plataforma estratégica de articulação entre empresas, setor público e sociedade civil. “O debate sai do conceito e vira prática, com foco em geração de valor para empresas e sociedade”, destacou.

O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica?

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 8h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui

Informações: www.correio24horas.com.br/esg

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

Tags:

esg Fórum Bahia

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