ESG

ESG Fórum Bahia do CORREIO reúne especialistas e líderes de grandes marcas em Salvador; veja fotos

Bruno Reis, iFood e Bradesco marcam presença na abertura do ESG Fórum Bahia, que continua nesta quinta-feira (21)

Jorge Gauthier

Publicado em 20 de maio de 2026 às 23:41

Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador Crédito: Sora Maia / Correio

O CORREIO abriu, nesta quarta-feira (20), a 5ª edição do Fórum ESG Bahia, no Porto de Salvador, reunindo empresários, autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil em torno de debates sobre sustentabilidade, responsabilidade social e governança.

A programação continua nesta quinta-feira (21), com painéis voltados aos impactos da agenda ESG no ambiente de negócios e no desenvolvimento econômico.

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Durante a abertura, a diretora do CORREIO, Renata Correia, destacou o papel do evento na construção de uma agenda de transformação e desenvolvimento sustentável na Bahia.

O primeiro dia contou ainda com a presença do prefeito Bruno Reis e de executivas de grandes empresas, como Nathalia Garcia, da Bradesco Consórcios, Vanessa Gordilho, da Vibra, e Luana Ozemela, do iFood.