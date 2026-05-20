ESG Fórum Bahia do CORREIO reúne especialistas e líderes de grandes marcas em Salvador; veja fotos

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Jorge Gauthier
Publicado em 20 de maio de 2026 às 23:41
O CORREIO abriu, nesta quarta-feira (20), a 5ª edição do Fórum ESG Bahia, no Porto de Salvador, reunindo empresários, autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil em torno de debates sobre sustentabilidade, responsabilidade social e governança.
A programação continua nesta quinta-feira (21), com painéis voltados aos impactos da agenda ESG no ambiente de negócios e no desenvolvimento econômico.
Jornal CORREIO reúne especialistas em fórum sobre ESG no Porto de Salvador
Durante a abertura, a diretora do CORREIO, Renata Correia, destacou o papel do evento na construção de uma agenda de transformação e desenvolvimento sustentável na Bahia.
O primeiro dia contou ainda com a presença do prefeito Bruno Reis e de executivas de grandes empresas, como Nathalia Garcia, da Bradesco Consórcios, Vanessa Gordilho, da Vibra, e Luana Ozemela, do iFood.
O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brasil Eventos.