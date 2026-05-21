ESG FÓRUM BAHIA

É possível utilizar a Inteligência Artificial de forma sustentável?

Especialista explica que a Inteligência Sustentável significa "tomar decisões para o dia a dia ser mais sustentável"

Alan Pinheiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:58

Ícaro Ribeiro usa exemplo de uso da IA para encontrar a sustentabilidade no cotidiano Crédito: Alan Pinheiro/CORREIO

A Inteligência Sustentável na Era da IA foi o tema da terceira palestra do segundo dia do ESG Fórum Bahia, nesta quinta-feira (12), no Porto de Salvador, na Contermas, no Comércio. O Technical Account Manager (TAM) da Google Cloud, Ícaro Ribeiro deu início à exposição com um exemplo de uso da IA para encontrar a sustentabilidade no cotidiano.

O Greenlight é um sistema de uso da Inteligência Artificial para gerenciamento dos semáforos de uma cidade. O sistema utiliza dados dos usuários em aplicativos como Maps e Waze para controlar o tempo de semáforos específicos.

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"Pode parecer um pouco assustador, mas isso reduz bastante a emissão de carbono. Imagina um cenário que as pessoas estão voltando de um jogo e o tráfego é muito intenso de carro naquele semáforo específico. O semáforo é programado para funcionar como se não tivesse um jogo acontecendo. Então, aquele semáforo vai usar esse dados para deixar esse semáforo aberto por mais tempo e, conquentemente, diminuir a emissão de carbono", explicou.

O projeto possibilitou a redução de mais de 3 mil toneladas métricas de emissões de gases de efeito estufa em 2024. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e outras três cidades brasileiras já contam com a otimização de semáforos do Green Light.

Ícaro explica que a Inteligência Sustentável significa "tomar decisões para o dia a dia ser mais sustentável". Para isso, no entanto, é preciso de tecnologia, principalmente quando se envolve a utilização de IA.

Com a presença de data centers criados para o funcionamento das Inteligências Artificiais, uma preocupação atual das empresas que utilizam IA é em relação à diminuição da emissão de carbono. Desse desafio surge a necessidade de entender como usar essa ferramenta de forma mais sustentável.

"A inteligente artificial também ajuda o próprio Google. O data center do Google é refrigerado através da Inteligência Artificial. Apesar de todos os hacks serem refrigerados de forma igual, ele vigia quais desses locais estão com maior temperatura para redirecionar o ar condicionado", contou.

Além do uso para buscar a sustentabilidade ambiental, a IA pode otimizar processos dentro de empresas, como melhorar a busca por documentos dentro de uma empresa.