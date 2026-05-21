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É possível utilizar a Inteligência Artificial de forma sustentável?

Especialista explica que a Inteligência Sustentável significa "tomar decisões para o dia a dia ser mais sustentável"

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 16:58

Ícaro Ribeiro usa exemplo de uso da IA para encontrar a sustentabilidade no cotidiano
Ícaro Ribeiro usa exemplo de uso da IA para encontrar a sustentabilidade no cotidiano Crédito: Alan Pinheiro/CORREIO

A Inteligência Sustentável na Era da IA foi o tema da terceira palestra do segundo dia do ESG Fórum Bahia, nesta quinta-feira (12), no Porto de Salvador, na Contermas, no Comércio. O Technical Account Manager (TAM) da Google Cloud, Ícaro Ribeiro deu início à exposição com um exemplo de uso da IA para encontrar a sustentabilidade no cotidiano.

O Greenlight é um sistema de uso da Inteligência Artificial para gerenciamento dos semáforos de uma cidade. O sistema utiliza dados dos usuários em aplicativos como Maps e Waze para controlar o tempo de semáforos específicos.

Confira imagens do primeiro dia do ESG Fórum Bahia

Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação por Gabriela Araújo
Painel debateu o que realmente importa no ESG por Arisson Marinho/CORREIO
Ao centro, Renata Correia, diretora do jornal CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Painel debateu o que realmente importa no ESG por Arisson Marinho/CORREIO
Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação por Gabriela Araújo
Segundo dia de ESG Fórum Bahia por Gabriela Araújo
5ª edição do Fórum ESG Bahia por Gabriela Araújo
2º dia do Fórum ESG Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Painel debateu o que realmente importa no ESG por Arisson Marinho/CORREIO
Painel debateu o que realmente importa no ESG por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação por Gabriela Araújo
Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO
2º dia do Fórum ESG Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Renata Correia, diretora do jornal CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
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Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação por Gabriela Araújo

"Pode parecer um pouco assustador, mas isso reduz bastante a emissão de carbono. Imagina um cenário que as pessoas estão voltando de um jogo e o tráfego é muito intenso de carro naquele semáforo específico. O semáforo é programado para funcionar como se não tivesse um jogo acontecendo. Então, aquele semáforo vai usar esse dados para deixar esse semáforo aberto por mais tempo e, conquentemente, diminuir a emissão de carbono", explicou.

O projeto possibilitou a redução de mais de 3 mil toneladas métricas de emissões de gases de efeito estufa em 2024. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e outras três cidades brasileiras já contam com a otimização de semáforos do Green Light.

Ícaro explica que a Inteligência Sustentável significa "tomar decisões para o dia a dia ser mais sustentável". Para isso, no entanto, é preciso de tecnologia, principalmente quando se envolve a utilização de IA.

Com a presença de data centers criados para o funcionamento das Inteligências Artificiais, uma preocupação atual das empresas que utilizam IA é em relação à diminuição da emissão de carbono. Desse desafio surge a necessidade de entender como usar essa ferramenta de forma mais sustentável.

"A inteligente artificial também ajuda o próprio Google. O data center do Google é refrigerado através da Inteligência Artificial. Apesar de todos os hacks serem refrigerados de forma igual, ele vigia quais desses locais estão com maior temperatura para redirecionar o ar condicionado", contou.

Além do uso para buscar a sustentabilidade ambiental, a IA pode otimizar processos dentro de empresas, como melhorar a busca por documentos dentro de uma empresa.

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBCG), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

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