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De reuso de água a finanças sustentáveis: painel debate o que realmente importa no ESG

Ao longo do dia, a programação vai abordar temas como inovação, mercado de carbono, inteligência artificial e mais

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 21 de maio de 2026 às 12:24

Painel debateu o que realmente importa no ESG
Painel debateu o que realmente importa no ESG Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O que realmente importa no ESG? Esse questionamento foi o centro do debate no segundo painel do segundo dia do ESG Fórum Bahia, promovido pelo CORREIO, nesta quinta-feira (21). Participaram da mesa o diretor de relações institucionais da Acelen, Bernardo Araújo; o gerente de finanças sustentáveis, clima e biodiversidade do Bradesco, Guilherme Rinco; e o diretor de sustentabilidade e relações corporativas da Veracel Celulose, Luiz Capia. A mediação foi do jornalista Donaldson Gomes, editor de economia do CORREIO.

Um dos pontos abordados foi sobre como a ESG deixou de ser discurso e passou a influenciar decisões concretas. Luiz Capia destacou que a Veracel já foi concebida para ser uma empresa sustentável. Já Guilherme Rinco refletiu sobre como é possível sair de uma agenda de filantropia para uma agenda de negócios. Bernardo Araújo citou investimentos em modernização, como a redução do consumo de água na refinaria e aumento do reuso de água.

Ao longo do dia, a programação vai abordar temas como inovação, mercado de carbono, inteligência artificial, cidades sustentáveis e aplicação prática do ESG nas empresas.

Segundo dia do ESG Fórum Bahia

Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO
Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Plateia no segundo dia de ESG Fórum Bahia por Gabriela Araújo
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Renata Correia, diretora do jornal CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Ao centro, Renata Correia, diretora do jornal CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação por Gabriela Araújo
Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação por Gabriela Araújo
2º dia do Fórum ESG Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Painel debateu o que realmente importa no ESG por Arisson Marinho/CORREIO
Painel debateu o que realmente importa no ESG por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
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Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

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