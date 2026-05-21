De reuso de água a finanças sustentáveis: painel debate o que realmente importa no ESG

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Thais Borges
Publicado em 21 de maio de 2026 às 12:24
O que realmente importa no ESG? Esse questionamento foi o centro do debate no segundo painel do segundo dia do ESG Fórum Bahia, promovido pelo CORREIO, nesta quinta-feira (21). Participaram da mesa o diretor de relações institucionais da Acelen, Bernardo Araújo; o gerente de finanças sustentáveis, clima e biodiversidade do Bradesco, Guilherme Rinco; e o diretor de sustentabilidade e relações corporativas da Veracel Celulose, Luiz Capia. A mediação foi do jornalista Donaldson Gomes, editor de economia do CORREIO.
Um dos pontos abordados foi sobre como a ESG deixou de ser discurso e passou a influenciar decisões concretas. Luiz Capia destacou que a Veracel já foi concebida para ser uma empresa sustentável. Já Guilherme Rinco refletiu sobre como é possível sair de uma agenda de filantropia para uma agenda de negócios. Bernardo Araújo citou investimentos em modernização, como a redução do consumo de água na refinaria e aumento do reuso de água.
Ao longo do dia, a programação vai abordar temas como inovação, mercado de carbono, inteligência artificial, cidades sustentáveis e aplicação prática do ESG nas empresas.
Segundo dia do ESG Fórum Bahia
O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.