5º FÓRUM ESG BAHIA

De reuso de água a finanças sustentáveis: painel debate o que realmente importa no ESG

Ao longo do dia, a programação vai abordar temas como inovação, mercado de carbono, inteligência artificial e mais

Thais Borges

Publicado em 21 de maio de 2026 às 12:24

Painel debateu o que realmente importa no ESG Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O que realmente importa no ESG? Esse questionamento foi o centro do debate no segundo painel do segundo dia do ESG Fórum Bahia, promovido pelo CORREIO, nesta quinta-feira (21). Participaram da mesa o diretor de relações institucionais da Acelen, Bernardo Araújo; o gerente de finanças sustentáveis, clima e biodiversidade do Bradesco, Guilherme Rinco; e o diretor de sustentabilidade e relações corporativas da Veracel Celulose, Luiz Capia. A mediação foi do jornalista Donaldson Gomes, editor de economia do CORREIO.

Um dos pontos abordados foi sobre como a ESG deixou de ser discurso e passou a influenciar decisões concretas. Luiz Capia destacou que a Veracel já foi concebida para ser uma empresa sustentável. Já Guilherme Rinco refletiu sobre como é possível sair de uma agenda de filantropia para uma agenda de negócios. Bernardo Araújo citou investimentos em modernização, como a redução do consumo de água na refinaria e aumento do reuso de água.

Ao longo do dia, a programação vai abordar temas como inovação, mercado de carbono, inteligência artificial, cidades sustentáveis e aplicação prática do ESG nas empresas.

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