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Renata Correia confirma edição de 2027 do ESG Fórum Bahia e promete novidades

Diretora do CORREIO destacou o amadurecimento da pauta ESG no Brasil e afirmou que próxima edição terá inovações

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11:08

Renata Correia, diretora do jornal CORREIO
Renata Correia, diretora do jornal CORREIO Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Durante o segundo dia do 5º ESG Fórum Bahia, promovido pelo CORREIO, a diretora do jornal, Renata Correia, confirmou a realização da edição de 2027 do evento. Ela também adiantou que o encontro deverá trazer novidades no próximo ano.

O fórum chega à quinta edição em meio ao avanço da agenda ESG no mercado brasileiro, impulsionada por exigências regulatórias, pressão de investidores e aumento da demanda por transparência, impacto social e sustentabilidade nas empresas.

Promovido pelo CORREIO, o evento tem como proposta transformar conceitos ligados ao ESG em ações práticas voltadas para inovação, gestão de riscos, competitividade e desenvolvimento sustentável.

Ao comentar o futuro do fórum, Renata ressaltou a necessidade de acompanhar as transformações do mercado e o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas.

“Com certeza estaremos na próxima edição, em 2027, mas obviamente todos os anos a gente precisa pensar em inovações e transformações. O mundo hoje, seja por conta da tecnologia ou da velocidade das inovações que acontecem a cada momento, a gente sabe que vai ter que trazer sempre algo novo, diferente. Mas sem dúvida um evento que comprovou sua qualidade, ontem mais um dia de sucesso, e hoje esperamos também ter um dia muito importante, com muitas trocas. Não tenho dúvida nenhuma que 2027 ainda será melhor”, afirmou.

Segundo dia do ESG Fórum Bahia

Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO
Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Plateia no segundo dia de ESG Fórum Bahia por Gabriela Araújo
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Renata Correia, diretora do jornal CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Ao centro, Renata Correia, diretora do jornal CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação por Gabriela Araújo
Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação por Gabriela Araújo
2º dia do Fórum ESG Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Painel debateu o que realmente importa no ESG por Arisson Marinho/CORREIO
Painel debateu o que realmente importa no ESG por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
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Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

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