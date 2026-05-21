Renata Correia confirma edição de 2027 do ESG Fórum Bahia e promete novidades

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Carol Neves
Publicado em 21 de maio de 2026 às 11:08
Durante o segundo dia do 5º ESG Fórum Bahia, promovido pelo CORREIO, a diretora do jornal, Renata Correia, confirmou a realização da edição de 2027 do evento. Ela também adiantou que o encontro deverá trazer novidades no próximo ano.
O fórum chega à quinta edição em meio ao avanço da agenda ESG no mercado brasileiro, impulsionada por exigências regulatórias, pressão de investidores e aumento da demanda por transparência, impacto social e sustentabilidade nas empresas.
Promovido pelo CORREIO, o evento tem como proposta transformar conceitos ligados ao ESG em ações práticas voltadas para inovação, gestão de riscos, competitividade e desenvolvimento sustentável.
Ao comentar o futuro do fórum, Renata ressaltou a necessidade de acompanhar as transformações do mercado e o ritmo acelerado das mudanças tecnológicas.
“Com certeza estaremos na próxima edição, em 2027, mas obviamente todos os anos a gente precisa pensar em inovações e transformações. O mundo hoje, seja por conta da tecnologia ou da velocidade das inovações que acontecem a cada momento, a gente sabe que vai ter que trazer sempre algo novo, diferente. Mas sem dúvida um evento que comprovou sua qualidade, ontem mais um dia de sucesso, e hoje esperamos também ter um dia muito importante, com muitas trocas. Não tenho dúvida nenhuma que 2027 ainda será melhor”, afirmou.
Segundo dia do ESG Fórum Bahia
O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.