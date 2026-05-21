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ESG só gera valor quando transforma empresas, afirma diretor do Instituto Ethos

Executivo participou do ESG Fórum Bahia, que reúne especialistas para discutir sustentabilidade, tecnologia e novos modelos de gestão

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:46

Caio Magri
Caio Magri Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O segundo dia de ESG Fórum Bahia, nesta quinta-feira (12), teve início no Porto de Salvador, na Contermas, localizada no Comércio, com um evento aberto ao público. Na palestra ‘ESG Gera valor? Mito ou realidade', o diretor-presidente do Instituto Ethos, Caio Magri, falou sobre que tipo de práticas reais geram valor para as empresas.

“ESG gera valor sim, mas não qualquer ESG. O que gera valor é aquele que muda a forma como a empresa toma a decisão, transforma e altera prioridades, gestão de risco, relação com trabalhadores e trabalhadoras, fornecedores, comunidade, fornecedores, territórios, acionistas e setor público", pontuou.

Segundo dia do ESG Fórum Bahia

Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO
Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Plateia no segundo dia de ESG Fórum Bahia por Gabriela Araújo
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Renata Correia, diretora do jornal CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Ao centro, Renata Correia, diretora do jornal CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação por Gabriela Araújo
Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação por Gabriela Araújo
2º dia do Fórum ESG Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Painel debateu o que realmente importa no ESG por Arisson Marinho/CORREIO
Painel debateu o que realmente importa no ESG por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
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Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO

Ao longo do dia, a programação vai abordar temas como inovação, mercado de carbono, inteligência artificial, cidades sustentáveis e aplicação prática do ESG nas empresas.

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

Tags:

5º esg Fórum Bahia

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