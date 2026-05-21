ESG FÓRUM BAHIA

ESG só gera valor quando transforma empresas, afirma diretor do Instituto Ethos

Executivo participou do ESG Fórum Bahia, que reúne especialistas para discutir sustentabilidade, tecnologia e novos modelos de gestão

Thais Borges

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09:46

Caio Magri Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O segundo dia de ESG Fórum Bahia, nesta quinta-feira (12), teve início no Porto de Salvador, na Contermas, localizada no Comércio, com um evento aberto ao público. Na palestra ‘ESG Gera valor? Mito ou realidade', o diretor-presidente do Instituto Ethos, Caio Magri, falou sobre que tipo de práticas reais geram valor para as empresas.

“ESG gera valor sim, mas não qualquer ESG. O que gera valor é aquele que muda a forma como a empresa toma a decisão, transforma e altera prioridades, gestão de risco, relação com trabalhadores e trabalhadoras, fornecedores, comunidade, fornecedores, territórios, acionistas e setor público", pontuou.

Segundo dia do ESG Fórum Bahia 1 de 20

Ao longo do dia, a programação vai abordar temas como inovação, mercado de carbono, inteligência artificial, cidades sustentáveis e aplicação prática do ESG nas empresas.