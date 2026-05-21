INOVAÇÃO

Veja imagens da abertura da 5ª edição do Fórum ESG Bahia

Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador

Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:24

5o ESG Fórum Bahia Crédito: Walter Guedes

O CORREIO abriu, na quarta-feira (20), a 5ª edição do Fórum ESG Bahia, realizado no Porto de Salvador. O encontro reuniu empresários, autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para debater temas ligados à sustentabilidade, responsabilidade social e governança.

A programação segue nesta quinta-feira (21), com painéis voltados aos impactos da agenda ESG no ambiente de negócios e no desenvolvimento econômico.

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Durante a abertura, a diretora do CORREIO, Renata Correia, destacou a importância do evento para fortalecer discussões sobre transformação e desenvolvimento sustentável na Bahia.

O primeiro dia também contou com a presença do prefeito Bruno Reis e de executivas de grandes empresas, como Nathalia Garcia, da Bradesco Consórcios, Vanessa Gordilho, da Vibra, e Luana Ozemela, do iFood.

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