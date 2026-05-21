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Veja imagens da abertura da 5ª edição do Fórum ESG Bahia

Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:24

5o ESG Fórum Bahia
5o ESG Fórum Bahia Crédito: Walter Guedes

O CORREIO abriu, na quarta-feira (20), a 5ª edição do Fórum ESG Bahia, realizado no Porto de Salvador. O encontro reuniu empresários, autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para debater temas ligados à sustentabilidade, responsabilidade social e governança.

A programação segue nesta quinta-feira (21), com painéis voltados aos impactos da agenda ESG no ambiente de negócios e no desenvolvimento econômico.

Veja imagens da abertura da 5ª edição do Fórum ESG Bahia

Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador por Sora Maia / CORREIO
Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador por Sora Maia / CORREIO
Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador por Sora Maia / CORREIO
Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador por Sora Maia / CORREIO
Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador por Sora Maia / CORREIO
Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador por Sora Maia / CORREIO
Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador por Sora Maia / CORREIO
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Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador por Sora Maia / CORREIO
Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador por Sora Maia / CORREIO
Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador por Sora Maia / CORREIO
Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador por Sora Maia / CORREIO
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Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador por Sora Maia / CORREIO
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Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador por Sora Maia / CORREIO
Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador por Sora Maia / CORREIO
Vanessa Gordilho por Walter Guedes
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Evento promovido pelo CORREIO reúne empresários, autoridades e especialistas no Porto de Salvador por Sora Maia / CORREIO

Durante a abertura, a diretora do CORREIO, Renata Correia, destacou a importância do evento para fortalecer discussões sobre transformação e desenvolvimento sustentável na Bahia.

O primeiro dia também contou com a presença do prefeito Bruno Reis e de executivas de grandes empresas, como Nathalia Garcia, da Bradesco Consórcios, Vanessa Gordilho, da Vibra, e Luana Ozemela, do iFood.

5º ESG Fórum Bahia

5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Renata de Magalhães Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Jr. por Walter Guedes
Renata de Magalhães Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Jr. por Walter Guedes
Renata de Magalhães Correia, Isaac Edington e Antonio Carlos Magalhães Jr. por Walter Guedes
Luana Ozemela por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Exposição Afro Fahion Day por Walter Guedes
Modelos Afro Fashion Day por Walter Guedes
Luana Ozemela por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Nathalia Garcia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
 Bruno Reis por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Nathalia Garcia por Walter Guedes
5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes
Vanessa Gordilho, Luana Ozemela, Nathalia Garcia por Walter Guedes
Vanessa Gordilho por Walter Guedes
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5o ESG Fórum Bahia por Walter Guedes

O 5º Fórum ESG Bahia é realizado pelo CORREIO, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora – Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel. O evento conta ainda com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura de Salvador, além de apoio de empresas e entidades parceiras.

Tags:

Esg

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