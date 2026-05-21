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Esther Morais
Publicado em 21 de maio de 2026 às 06:24
O CORREIO abriu, na quarta-feira (20), a 5ª edição do Fórum ESG Bahia, realizado no Porto de Salvador. O encontro reuniu empresários, autoridades, especialistas e representantes da sociedade civil para debater temas ligados à sustentabilidade, responsabilidade social e governança.
A programação segue nesta quinta-feira (21), com painéis voltados aos impactos da agenda ESG no ambiente de negócios e no desenvolvimento econômico.
Veja imagens da abertura da 5ª edição do Fórum ESG Bahia
Durante a abertura, a diretora do CORREIO, Renata Correia, destacou a importância do evento para fortalecer discussões sobre transformação e desenvolvimento sustentável na Bahia.
O primeiro dia também contou com a presença do prefeito Bruno Reis e de executivas de grandes empresas, como Nathalia Garcia, da Bradesco Consórcios, Vanessa Gordilho, da Vibra, e Luana Ozemela, do iFood.
5º ESG Fórum Bahia
O 5º Fórum ESG Bahia é realizado pelo CORREIO, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora – Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria (CNI), Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel. O evento conta ainda com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura de Salvador, além de apoio de empresas e entidades parceiras.