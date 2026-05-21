SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO

De resíduos têxteis ao Carnaval de Salvador: painel mostra avanços do ESG na prática

Debate reuniu empresários e gestores para discutir como estratégias ambientais e sociais estão sendo incorporadas a marcas, cidades e grandes eventos

Thais Borges

Publicado em 21 de maio de 2026 às 10:46

Fórum chega ao 2º dia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O primeiro painel do segundo dia ESG Fórum Bahia, promovido pelo CORREIO, debate ESG, inovação e impacto na construção de cidades, marcas e negócios. Com a presença de Gefferson Vila Nova (designer fundador da Gefferson Vila Novel Label); Isaac Edington (presidente da Saltur) e curador do evento; Loyola Neto (fundador e CEO da Ecoloy) e Thiago Awad (gerente de ESG no Sesc Bahia). A mediação é da editora-chefe do jornal, Linda Bezerra.

Os participantes da mesa apresentaram exemplos do que tem sido feito tanto nos setor privado quanto no setor público. “Se você encomenda mil camisas, são 200 quilos de tecido, sendo que 15% vira lixo. O que vai fazer com isso? A gente tem cases que de fato reduzem esse resíduo absurdo da indústria. Estamos falando de um dos maiores resíduos e um dos mais difíceis de resolver”, exemplificou Loyola Neto, da Ecoloy.

Segundo dia do ESG Fórum Bahia 1 de 20

Gefferson Vila Nova pontuou que é possível criar um produto, provocar desejo nos consumidores e, ainda assim, ter sustentabilidade. Thiago Awad, por sua vez, falou sobre a conexão entre estratégia, operação e relacionamento para chegar ao ESG. Já o presidente da Saltur, Isaac Edington, lembrou que grandes eventos produzidos pela administração municipal em Salvador já têm emissões de carbono neutralizadas. “O Festival Virada foi o primeiro evento do Brasil a neutralizar emissões. O Carnaval, com uma operação gigantesca, já tem todas as emissões neutralizadas há mais de quatro edições”.

Ao longo do dia, a programação vai abordar temas como inovação, mercado de carbono, inteligência artificial, cidades sustentáveis e aplicação prática do ESG nas empresas.