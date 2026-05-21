Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

De resíduos têxteis ao Carnaval de Salvador: painel mostra avanços do ESG na prática

Debate reuniu empresários e gestores para discutir como estratégias ambientais e sociais estão sendo incorporadas a marcas, cidades e grandes eventos

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 21 de maio de 2026 às 10:46

Fórum chega ao 2º dia
Fórum chega ao 2º dia Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O primeiro painel do segundo dia ESG Fórum Bahia, promovido pelo CORREIO, debate ESG, inovação e impacto na construção de cidades, marcas e negócios. Com a presença de Gefferson Vila Nova (designer fundador da Gefferson Vila Novel Label); Isaac Edington (presidente da Saltur) e curador do evento; Loyola Neto (fundador e CEO da Ecoloy) e Thiago Awad (gerente de ESG no Sesc Bahia). A mediação é da editora-chefe do jornal, Linda Bezerra.

Os participantes da mesa apresentaram exemplos do que tem sido feito tanto nos setor privado quanto no setor público. “Se você encomenda mil camisas, são 200 quilos de tecido, sendo que 15% vira lixo. O que vai fazer com isso? A gente tem cases que de fato reduzem esse resíduo absurdo da indústria. Estamos falando de um dos maiores resíduos e um dos mais difíceis de resolver”, exemplificou Loyola Neto, da Ecoloy.

Segundo dia do ESG Fórum Bahia

Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO
Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Plateia no segundo dia de ESG Fórum Bahia por Gabriela Araújo
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Renata Correia, diretora do jornal CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Ao centro, Renata Correia, diretora do jornal CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação por Gabriela Araújo
Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação por Gabriela Araújo
2º dia do Fórum ESG Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Painel debateu o que realmente importa no ESG por Arisson Marinho/CORREIO
Painel debateu o que realmente importa no ESG por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 20
Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO

Gefferson Vila Nova pontuou que é possível criar um produto, provocar desejo nos consumidores e, ainda assim, ter sustentabilidade. Thiago Awad, por sua vez, falou sobre a conexão entre estratégia, operação e relacionamento para chegar ao ESG. Já o presidente da Saltur, Isaac Edington, lembrou que grandes eventos produzidos pela administração municipal em Salvador já têm emissões de carbono neutralizadas. “O Festival Virada foi o primeiro evento do Brasil a neutralizar emissões. O Carnaval, com uma operação gigantesca, já tem todas as emissões neutralizadas há mais de quatro edições”.

Ao longo do dia, a programação vai abordar temas como inovação, mercado de carbono, inteligência artificial, cidades sustentáveis e aplicação prática do ESG nas empresas.

O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.

Mais recentes

Imagem - 'A China faz planejamento de 50 anos. Eles sabem que pode não ser para agora, mas vai ser para o futuro', comenta especialista

'A China faz planejamento de 50 anos. Eles sabem que pode não ser para agora, mas vai ser para o futuro', comenta especialista
Imagem - 'O Bahia é um dos clubes pioneiros nos posicionamentos sociais', diz Emerson Ferretti

'O Bahia é um dos clubes pioneiros nos posicionamentos sociais', diz Emerson Ferretti
Imagem - É possível utilizar a Inteligência Artificial de forma sustentável?

É possível utilizar a Inteligência Artificial de forma sustentável?