FÓRUM ESG BAHIA

'Governo vai estabelecer limites de emissão', diz executivo da Pólen sobre mercado carbono

Alexandre Di Ciero destacou papel das empresas e das futuras regulações ambientais

Thais Borges

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11:31

Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O mercado de carbono e as oportunidades para o Nordeste foram o tema da segunda palestra do segundo dia do ESG Fórum Bahia, nesta quinta-feira (21), no Porto de Salvador, na Contermas, no Comércio. O diretor executivo da Pólen - meio ambiente, responsabilidade social e governança, Alexandre Di Ciero, deu início à exposição falando sobre os dois tipos de mercado de carbono - o voluntário e o regulado.

“O voluntário é o que a empresa não tem obrigação de fazer. Ela faz por liberalidade. E o mercado regulado é quando o governo vai estabelecer limites de emissão”, afirmou. Ao longo do dia, a programação vai abordar temas como inovação, mercado de carbono, inteligência artificial, cidades sustentáveis e aplicação prática do ESG nas empresas.

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