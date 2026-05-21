'Governo vai estabelecer limites de emissão', diz executivo da Pólen sobre mercado carbono

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Thais Borges
Publicado em 21 de maio de 2026 às 11:31
O mercado de carbono e as oportunidades para o Nordeste foram o tema da segunda palestra do segundo dia do ESG Fórum Bahia, nesta quinta-feira (21), no Porto de Salvador, na Contermas, no Comércio. O diretor executivo da Pólen - meio ambiente, responsabilidade social e governança, Alexandre Di Ciero, deu início à exposição falando sobre os dois tipos de mercado de carbono - o voluntário e o regulado.
“O voluntário é o que a empresa não tem obrigação de fazer. Ela faz por liberalidade. E o mercado regulado é quando o governo vai estabelecer limites de emissão”, afirmou. Ao longo do dia, a programação vai abordar temas como inovação, mercado de carbono, inteligência artificial, cidades sustentáveis e aplicação prática do ESG nas empresas.
Segundo dia do ESG Fórum Bahia
O 5º ESG Fórum Bahia é um projeto realizado pelo Correio, com patrocínio da Acelen, Alba Seguradora - Grupo Aliança da Bahia, Confederação Nacional da Indústria - CNI, Contermas, Neoenergia Coelba, Salvador Bahia Airport, Suzano, Unipar e Veracel com apoio institucional do Alô Alô Bahia, Instituto ACM e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio da Blueartes, Bracell, Claro, Grupo Preta, Hexacell, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), Plano Brasil Saúde, Porsche Center Salvador, Salvador Shopping, Sebrae, Sistema Comércio Bahia - Fecomércio, Sesc e Senac, Sotero e parceria com o Grupo Wish e Zum Brazil Eventos.