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'O Bahia é um dos clubes pioneiros nos posicionamentos sociais', diz Emerson Ferretti

Presidente do time fala sobre as transformações que acontecerem no esporte e diz que os clubes de futebol estão se movimentando para causar impacto na sociedade

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 21 de maio de 2026 às 17:18

'O Bahia é um dos clubes pioneiros nos posicionamentos sociais', diz Emerson Ferretti
'O Bahia é um dos clubes pioneiros nos posicionamentos sociais', diz Emerson Ferretti Crédito: Sora Maia/CORREIO

"Do campo à cidade - O esporte como vetor de inclusão, negócios e desenvolvimento" foi o tema da quarta palestra do segundo dia do ESG Fórum Bahia, nesta quinta-feira (21), no Porto de Salvador, na Contermas, no Comércio. O presidente do Esporte Clube Bahia - Associação, Emerson Ferretti, começou a exposição falando sobre as transformações que presenciou acontecerem no esporte.

Com conhecimento da dinâmica interna, Ferreti usou o Bahia para exemplificar como clubes de futebol estão se movimentando para causar impacto na sociedade. O clube baiano, além das campanhas sociais nos últimos anos, realizou mudanças em sua governança para profissionalizar, se adequando ao ESG.

Segundo dia do ESG Fórum Bahia

Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO
Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Plateia no segundo dia de ESG Fórum Bahia por Gabriela Araújo
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Renata Correia, diretora do jornal CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Caio Magri por Arisson Marinho/CORREIO
Ao centro, Renata Correia, diretora do jornal CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Linda Bezerra, editora-chefe do CORREIO por Arisson Marinho/CORREIO
Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação por Gabriela Araújo
Painel discutiu temas ligados a ESG e inovação por Gabriela Araújo
2º dia do Fórum ESG Bahia por Arisson Marinho/CORREIO
Painel debateu o que realmente importa no ESG por Arisson Marinho/CORREIO
Painel debateu o que realmente importa no ESG por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
Alexandre Di Ciero, executivo da Pólen por Arisson Marinho/CORREIO
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Fórum chega ao 2º dia por Arisson Marinho/CORREIO

"O Bahia é um dos clubes pioneiros nos posicionamentos sociais. Há algum tempo, há quase 10 anos, houve uma decisão interna de ser um clube que se preocupa com a sua torcida, com o seu povo, com as questões sociais. E acabou iniciando várias campanhas de conscientização, campanhas essas que trouxeram bastante resultado", disse.

O ex-atleta também destacou as ações do Forrest Green Rovers, time inglês que foi reconhecido pela Fifa e pela ONU como o clube mais verde do futebol mundial. A instituição também foi reconhecida como o primeiro clube a neutralizar a emissão de carbono.

Emerson Ferretti também lembrou que o ESG não era comentado no meio esportivo. Essa mudança só aconteceu recentemente e ainda está em curso. Para ele, é importante entender que a economia esportiva está muito além dos clubes de futebol.

"As atividades esportivas, seja de alto rendimento, seja escolinhas, projetos sociais, esporte de inclusão, competições não profissionais ou esporte de lazer. Todas essas atividades precisam de uma cadeia e produtos que se relacionam diretamente e indiretamente também", explica.

"Para acontecer qualquer atividade esportiva, normalmente se precisa de transporte, de marketing, de mídia, serviços, alimentação, programas de bem-estar, veículos de mídia na redes sociais etc. É uma infinidade de serviços e produtos que são relacionados com a cadeia produtiva do esporte", complementa.

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