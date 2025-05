ESG

Ivan Euler debaterá sobre recuperação de áreas degradadas no IV ESG Fórum Bahia

Secretário de Sustentabilidade de Salvador integram o painel sobre transformação ambiental



Estúdio Correio

Gabriela Cruz

Publicado em 22 de maio de 2025 às 17:31

Ivan Euler tem ampla atuação nas áreas de sustentabilidade e gestão pública Crédito: divulgação

O secretário municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Proteção Animal de Salvador, Ivan Euler, foi confirmado como um dos participantes do IV ESG Fórum Bahia, que acontece nos dias 3 e 4 de junho, no Porto Salvador, Contermas. Ele integra o painel “Transformando Problemas em Oportunidades: Recuperação de Áreas Degradadas e Sustentabilidade”, que será realizado no segundo dia do evento. >

Engenheiro civil, mestre em Engenharia Ambiental Urbana, Ivan também é pós-graduado em Engenharia da Qualidade e Design para Sustentabilidade, além de possuir MBA em Empreendedorismo e Inovação. Com ampla atuação nas áreas de sustentabilidade e gestão pública, já ocupou os cargos de diretor de Inovação, diretor de Resiliência e subsecretário de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador, antes de assumir a titularidade da secretaria.>

Evento consolidado

Realizado pelo jornal Correio, o ESG Fórum BAHIA chega à sua quarta edição consolidado como o principal espaço de debates sobre práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança no estado. O evento reunirá especialistas, autoridades e representantes do setor produtivo. Em 2025, a proposta é ampliar ainda mais as discussões, incluindo a arte como ferramenta de sensibilização para os desafios da agenda ESG.>

Com inscrições gratuitas, o IV ESG Fórum BAHIA se apresenta como uma oportunidade para acompanhar as principais tendências e desafios do tema, tanto no cenário global quanto local, especialmente no contexto da COP30, que será sediada no Brasil.>

Inspirado na visão de protagonismo do país na agenda de sustentabilidade, o evento será um ponto de encontro para líderes empresariais, gestores, especialistas e agentes da sociedade civil interessados em discutir o papel das práticas ESG no desenvolvimento econômico e social. A programação abordará desde a evolução do conceito de sustentabilidade até os desafios atuais da sigla, incluindo os impactos da possível onda anti-ESG nos Estados Unidos e suas repercussões em outros países.>

Acompanhe as novidades: www.correio24horas.com.br/esg.>

SERVIÇO:

IV ESG Fórum BAHIA>

Data: 3 e 4 de junho de 2025>

Horário do dia 03/06 (exclusivo para convidados): 17h às 22h30>

Horário do dia 04/06: 8h às 19h>

Local: porto Salvador na Contermas>

Endereço: Av. da França, 393 - Comércio, Salvador - BA>

Inscrições aqui.>