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Líder do Google Cloud explica como a IA pode virar aliada da sustentabilidade no ESG Fórum Bahia

No evento, Ícaro Ribeiro detalha o papel da inteligência artificial na redução de emissões, na eficiência operacional e na incorporação da sustentabilidade à estratégia empresarial

Estúdio Correio

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:00

Ícaro Ribeiro Crédito: Divulgação

Para Ícaro Ribeiro, falar sobre sustentabilidade nunca foi apenas uma questão corporativa. Criado na Serra do Cipó, em Minas Gerais, cercado por cachoeiras, natureza e áreas de preservação ambiental, ele afirma que sua visão sobre ESG nasceu muito antes da tecnologia entrar em sua trajetória profissional.

“Fui criado na Serra do Cipó, situado em um Parque Nacional de cachoeiras no interior de Minas Gerais, um ambiente que moldou minha personalidade sobre equilíbrio e vitalidade”, afirma.

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Hoje, como líder da prática de Sustentabilidade do Google Cloud para a América Latina (LATAM) e Technical Account Manager (TAM) da companhia, Ícaro Ribeiro atua na conexão entre inovação tecnológica, inteligência artificial e impacto ambiental positivo. Essa experiência será levada ao 5º ESG Fórum Bahia, onde ele apresenta a palestra “Inteligência Sustentável na Era da IA”, na próxima quinta-feira (21).

"Meu objetivo [na palestra] é desmistificar a tecnologia e mostrar como a Computação em Nuvem e a Inteligência Artificial são os grandes aliados da agenda corporativa de ESG. Quero mostrar que não se trata apenas de olhar para a infraestrutura de TI, mas de usar a tecnologia como motor de transformação para o negócio", revela Ícaro. De acordo com ele, "isso significa desde buscar reduções extremamente agressivas nas emissões de carbono até a preservação direta da biodiversidade, promovendo impacto social por meio de educação tecnológica em larga escala e garantindo o uso de IA de forma transparente, auditável e justa".

O evento, realizado pelo Jornal Correio, acontece no Porto Salvador (Contermas), no bairro do Comércio, e tem curadoria de Isaac Edington, presidente da Saltur, escritor e palestrante. As inscrições são gratuitas.

Inteligência artificial também exige inclusão e capacitação

Ao longo dos últimos anos, ele passou a atuar em projetos voltados ao uso da tecnologia para conservação ambiental, monitoramento climático e proteção da biodiversidade. Entre eles, iniciativas desenvolvidas em parceria com a Fundação Grupo Boticário, MapBiomas e Onçafari, utilizando ferramentas do Google Cloud para mapear áreas de vulnerabilidade climática e auxiliar no monitoramento da fauna brasileira.

Segundo Ícaro, foi dentro do Google Cloud que entendeu a dimensão que a tecnologia poderia alcançar dentro da agenda ESG. “Percebi que a tecnologia poderia atuar diretamente em proposições ESG com escalas globais”, destaca. Mas, para ele, inovação sem acesso e capacitação não gera transformação real. Por isso, defende que o desenvolvimento tecnológico precisa caminhar junto com educação e inclusão. “De nada adianta criar tecnologias avançadas se não houver capacitação, se as pessoas não puderem tirar proveito sem gerar impactos”, afirma.

Ícaro cita como exemplo o programa “Capacita+ Aprenda IA com Google Cloud”, iniciativa que capacitou mais de 200 mil estudantes e profissionais não técnicos em um único dia e entrou para o Guinness World Records como a maior aula híbrida e simultânea de inteligência artificial já realizada.

ESG precisa fazer parte da estratégia das empresas

Na avaliação do executivo, sustentabilidade deixou de ser uma agenda paralela e passou a ocupar posição estratégica dentro das organizações, especialmente diante das transformações climáticas e econômicas globais. “Uma gestão responsável não vê a sustentabilidade como um projeto paralelo, mas como a base da sua operação”, afirma.

Durante a palestra no ESG Fórum Bahia, ele também pretende mostrar como ferramentas de inteligência artificial podem auxiliar empresas a reduzir emissões, otimizar operações e tomar decisões mais sustentáveis em tempo real.

Para Ícaro Ribeiro, o ESG ganha força justamente quando consegue transformar tecnologia em oportunidade, impacto positivo e desenvolvimento humano. “O ESG movimenta a economia quando direciona o foco e os investimentos para solucionar essas crises”, destaca.

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O que é ESG e por que essa agenda se tornou estratégica?

ESG é a sigla para Environmental, Social and Governance - em português, Ambiental, Social e Governança. O conceito reúne práticas adotadas por empresas e instituições para garantir desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e gestão ética. No eixo ambiental, estão ações ligadas à preservação do meio ambiente, redução de impactos ambientais e uso consciente dos recursos naturais. Já o aspecto social envolve diversidade, inclusão, direitos trabalhistas, relacionamento com comunidades e bem-estar das pessoas.

O terceiro pilar, a governança, trata da transparência, ética e responsabilidade na administração das organizações. Atualmente, o ESG deixou de ser apenas um diferencial e passou a ser um critério estratégico para empresas que desejam atrair investidores, fortalecer reputação e se manter competitivas no mercado. O tema é o foco do ESG Fórum Bahia, que há cinco anos reúne especialistas e lideranças para discutir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade social.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 8h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço: aqui