ESG

Ecoloy: CEO mostra como resíduos viram solução para cidades sustentáveis

No ESG Fórum Bahia, Loyola Neto apresenta caminhos práticos para economia circular e transformação urbana

G Gabriela Araújo

Publicado em 4 de maio de 2026 às 10:00

Fundador e CEO da Ecoloy, Loyola Neto Crédito: Divulgação

Fundador e CEO da Ecoloy, Loyola Neto é um dos painelistas confirmados no 5º ESG Fórum Bahia, realizado nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas. Formado em Administração e pós-graduado em Sustentabilidade e Gestão de Negócios, ele integra, no segundo dia do evento, o painel “Cidades como Laboratório Urbano de Sustentabilidade”, contribuindo com sua experiência na indústria para discutir caminhos práticos e inovadores rumo a centros urbanos mais sustentáveis.

"A gente está falando do maior evento ESG que existe dentro da Bahia. É um evento incrível, referência. O que eu mais tenho de expectativa é que as pessoas entendam que, sim, é possível. E não vai ser somente na fala, vai ser na prática. Eu aceitei participar com o maior orgulho, estou muito lisonjeado em poder participar", afirmou.

ESG Fórum Bahia 1 de 15

A Ecoloy é uma startup que transforma resíduos têxteis em valor sustentável, usando tecnologia e inovação para gerar economia circular e impacto social. Além dela, Loyola também é fundador da Salvar, DuMar e empreendedor social co-fundador da Liga do Bem. Atualmente, ele ocupa a posição de diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) e Conselheiro do Serviço Social do Comércio (Sesc) Bahia.

A edição 2026 do ESG Fórum Bahia tem no conselho curador Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. Promovido pelo jornal CORREIO, o evento chega ao seu quinto ano consolidado como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil. Reunindo especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o fórum se insere em um contexto de amadurecimento do ESG no país, impulsionado por novas regulações e pelo aumento da transparência.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA