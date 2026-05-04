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Ecoloy: CEO mostra como resíduos viram solução para cidades sustentáveis

No ESG Fórum Bahia, Loyola Neto apresenta caminhos práticos para economia circular e transformação urbana

  • G

  • Gabriela Araújo

Publicado em 4 de maio de 2026 às 10:00

Palestrantes ESG Fórum Bahia
Fundador e CEO da Ecoloy, Loyola Neto Crédito: Divulgação

Fundador e CEO da Ecoloy, Loyola Neto é um dos painelistas confirmados no 5º ESG Fórum Bahia, realizado nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas. Formado em Administração e pós-graduado em Sustentabilidade e Gestão de Negócios, ele integra, no segundo dia do evento, o painel “Cidades como Laboratório Urbano de Sustentabilidade”, contribuindo com sua experiência na indústria para discutir caminhos práticos e inovadores rumo a centros urbanos mais sustentáveis. 

"A gente está falando do maior evento ESG que existe dentro da Bahia. É um evento incrível, referência. O que eu mais tenho de expectativa é que as pessoas entendam que, sim, é possível. E não vai ser somente na fala, vai ser na prática. Eu aceitei participar com o maior orgulho, estou muito lisonjeado em poder participar", afirmou. 

ESG Fórum Bahia

Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação
IV Fórum ESG por Marina Silva/CORREIO
Luana Ozemela por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Vanessa Gordilho por Divulgação
Luiz Henrique Tapia por Divulgação
Loyola Neto por Divulgação
Fabiana Costa por Divulgação
Caio Magri por Divulgação
Alexandre di Ciero por Divulgação
Victor Barreto por Divulgação
Jorge Cajazeira é um dos mediadores por Divulgação
ícaro Ribeiro por Divulgação
Donaldson Gomes é um dos mediadores por Divulgação
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Carlos Santiago/@myphantomtoy
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Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação

A Ecoloy é uma startup que transforma resíduos têxteis em valor sustentável, usando tecnologia e inovação para gerar economia circular e impacto social. Além dela, Loyola também é fundador da Salvar, DuMar e empreendedor social co-fundador da Liga do Bem. Atualmente, ele ocupa a posição de diretor da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) e Conselheiro do Serviço Social do Comércio (Sesc) Bahia. 

A edição 2026 do ESG Fórum Bahia tem no conselho curador Isaac Edington, responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais. Promovido pelo jornal CORREIO, o evento chega ao seu quinto ano consolidado como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil. Reunindo especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o fórum se insere em um contexto de amadurecimento do ESG no país, impulsionado por novas regulações e pelo aumento da transparência.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas (sujeito à lotação do espaço)

Informações: www.correio24horas.com.br/esg

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