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Como cidades podem gerar valor com ESG? Isaac Edington debate no ESG Fórum Bahia

Presidente da Saltur leva a experiência de Salvador ao painel sobre sustentabilidade urbana e destaca o papel das cidades na inovação, economia local e impacto positivo

  • G

  • Gabriela Araújo

Publicado em 2 de maio de 2026 às 16:00

Palestrantes Fórum ESG
Isaac Edington também é curador do evento Crédito: Divulgação

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, vai integrar o painel “Cidades como Laboratório Urbano de Sustentabilidade”, no 5º ESG Fórum Bahia, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas. O tema será discutido no segundo dia do evento, a partir de uma visão estratégica sobre como os centros urbanos podem impulsionar inovação, fortalecer economias locais e gerar impacto positivo a partir de práticas sustentáveis.

"Eu vejo a evolução do ESG Fórum Bahia como a consolidação de uma agenda que deixou de ser apenas conceitual para se tornar cada vez mais prática, estratégica e conectada à geração de valor. Ao longo dos últimos anos, o fórum amadureceu junto com o próprio debate ESG no Brasil: saiu do campo da sensibilização e passou a discutir governança, impacto mensurável, inovação, responsabilidade social, competitividade e desenvolvimento sustentável. Mais do que reunir especialistas, o fórum se tornou uma plataforma de articulação entre empresas, poder público, academia e sociedade, ajudando a transformar boas intenções em compromissos concretos para a Bahia e para o país", destacou.

ESG Fórum Bahia

Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação
IV Fórum ESG por Marina Silva/CORREIO
Luana Ozemela por Divulgação
Nathalia Garcia por Divulgação
Vanessa Gordilho por Divulgação
Luiz Henrique Tapia por Divulgação
Loyola Neto por Divulgação
Fabiana Costa por Divulgação
Caio Magri por Divulgação
Alexandre di Ciero por Divulgação
Victor Barreto por Divulgação
Jorge Cajazeira é um dos mediadores por Divulgação
ícaro Ribeiro por Divulgação
Donaldson Gomes é um dos mediadores por Divulgação
Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Carlos Santiago/@myphantomtoy
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Fórum ESG Salvador será realizado no Porto Salvador (Contermas), com inscrições gratuitas. por Divulgação

Isaac é curador do evento, sendo responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais, membro do Conselho de Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), do Conselho de Administração da Smart – Companhia Salvador Cidade Inteligente, do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), do Comité Náutico de Salvador, curador do Agenda Bahia, evento promovido pelo jornal CORREIO, além de escritor e palestrante.

Administrador de Empresas, com pós-graduação em Gestão Responsável para Sustentabilidade, pela Fundação Dom Cabral, e Estratégia de Negócios para Sustentabilidade, por Stanford Business School/USA, ele também é pós-graduado em Psicologia Organizacional. É responsável pela gestão da “Plataforma de Eventos” da Cidade de Salvador desde 2015, onde se destacam operações urbanas de grande porte como o Carnaval de Salvador, Festival da Virada, Maratona Salvador e festivais da Cidade e da Primavera. Entre 2013 e 2014, atuou como Secretário para Copa da Mundo da FIFA 2014 pela Prefeitura de Salvador.

Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento chega ao seu quinto ano consolidado como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil. Reunindo especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o fórum se insere em um contexto de amadurecimento do ESG no país, impulsionado por novas regulações e pelo aumento da transparência.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA

Inscrições: gratuitas, sujeito à lotação do espaço (em breve)

Informações: www.correio24horas.com.br/esg

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