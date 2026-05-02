ESG

Como cidades podem gerar valor com ESG? Isaac Edington debate no ESG Fórum Bahia

Presidente da Saltur leva a experiência de Salvador ao painel sobre sustentabilidade urbana e destaca o papel das cidades na inovação, economia local e impacto positivo

G Gabriela Araújo

Publicado em 2 de maio de 2026 às 16:00

Isaac Edington também é curador do evento Crédito: Divulgação

O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, vai integrar o painel “Cidades como Laboratório Urbano de Sustentabilidade”, no 5º ESG Fórum Bahia, que acontecerá nos dias 20 e 21 de maio, no Porto Salvador, na Contermas. O tema será discutido no segundo dia do evento, a partir de uma visão estratégica sobre como os centros urbanos podem impulsionar inovação, fortalecer economias locais e gerar impacto positivo a partir de práticas sustentáveis.

"Eu vejo a evolução do ESG Fórum Bahia como a consolidação de uma agenda que deixou de ser apenas conceitual para se tornar cada vez mais prática, estratégica e conectada à geração de valor. Ao longo dos últimos anos, o fórum amadureceu junto com o próprio debate ESG no Brasil: saiu do campo da sensibilização e passou a discutir governança, impacto mensurável, inovação, responsabilidade social, competitividade e desenvolvimento sustentável. Mais do que reunir especialistas, o fórum se tornou uma plataforma de articulação entre empresas, poder público, academia e sociedade, ajudando a transformar boas intenções em compromissos concretos para a Bahia e para o país", destacou.

ESG Fórum Bahia 1 de 15

Isaac é curador do evento, sendo responsável por estruturar uma programação que integra conteúdo técnico, visão estratégica e conexões setoriais, membro do Conselho de Sustentabilidade da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), do Conselho de Administração da Smart – Companhia Salvador Cidade Inteligente, do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), do Comité Náutico de Salvador, curador do Agenda Bahia, evento promovido pelo jornal CORREIO, além de escritor e palestrante.

Administrador de Empresas, com pós-graduação em Gestão Responsável para Sustentabilidade, pela Fundação Dom Cabral, e Estratégia de Negócios para Sustentabilidade, por Stanford Business School/USA, ele também é pós-graduado em Psicologia Organizacional. É responsável pela gestão da “Plataforma de Eventos” da Cidade de Salvador desde 2015, onde se destacam operações urbanas de grande porte como o Carnaval de Salvador, Festival da Virada, Maratona Salvador e festivais da Cidade e da Primavera. Entre 2013 e 2014, atuou como Secretário para Copa da Mundo da FIFA 2014 pela Prefeitura de Salvador.

Promovido pelo Jornal CORREIO, o evento chega ao seu quinto ano consolidado como um dos principais espaços de discussão sobre sustentabilidade, governança e responsabilidade social no Brasil. Reunindo especialistas, empresários, gestores públicos e representantes da sociedade civil, o fórum se insere em um contexto de amadurecimento do ESG no país, impulsionado por novas regulações e pelo aumento da transparência.

Serviço

5º ESG Fórum Bahia

Data: 20 e 21 de maio de 2026

Horário:

20/05 – 17h às 22h (exclusivo para convidados)

21/05 – 08h às 18h (aberto ao público)

Local: Porto Salvador – Contermas

Endereço: Av. da França, 393 – Comércio, Salvador – BA