ESG

Presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda participa do IV ESG Fórum Bahia

Empresário participa de painel sobre desafios e soluções para a sustentabilidade no agro e na mineração



Estúdio Correio

Gabriela Cruz

Publicado em 23 de maio de 2025 às 18:12

Humberto Miranda Crédito: divulgação

Humberto Miranda Oliveira, presidente do Sistema Faeb/Senar, do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae e da Comissão Nacional do Trabalho e Previdência Social da CNA, será um dos participantes do IV ESG Fórum Bahia, que acontece nos dias 3 e 4 de junho, no Porto Salvador, Contermas. Ele integra o painel “Desafios e Soluções para a Descarbonização do Setor Agropecuário e Mineração”, que será realizado no segundo dia do evento.>

Produtor rural e médico veterinário — imortal da Academia Baiana de Medicina Veterinária —, Humberto tem uma trajetória consolidada na representação do setor agropecuário. Já presidiu a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, o Sindicato Rural e o Conselho de Associações Comunitárias Rurais de Miguel Calmon. Na vida pública, exerceu os cargos de vice-prefeito e prefeito do município.>

À frente do Sistema Faeb/Senar, lidera iniciativas que fortalecem a competitividade e a sustentabilidade do agronegócio baiano, promovendo capacitação, inovação e boas práticas ambientais, sociais e de governança em toda a cadeia produtiva.>

Evento consolidado

Realizado pelo jornal Correio, o ESG Fórum BAHIA chega à sua quarta edição consolidado como o principal espaço de debates sobre práticas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança no estado. O evento reunirá especialistas, autoridades e representantes do setor produtivo. Em 2025, a proposta é ampliar ainda mais as discussões, incluindo a arte como ferramenta de sensibilização para os desafios da agenda ESG.>

Com inscrições gratuitas, o IV ESG Fórum BAHIA se apresenta como uma oportunidade para acompanhar as principais tendências e desafios do tema, tanto no cenário global quanto local, especialmente no contexto da COP30, que será sediada no Brasil.>

Inspirado na visão de protagonismo do país na agenda de sustentabilidade, o evento será um ponto de encontro para líderes empresariais, gestores, especialistas e agentes da sociedade civil interessados em discutir o papel das práticas ESG no desenvolvimento econômico e social. A programação abordará desde a evolução do conceito de sustentabilidade até os desafios atuais da sigla, incluindo os impactos da possível onda anti-ESG nos Estados Unidos e suas repercussões em outros países.>

Acompanhe as novidades: www.correio24horas.com.br/esg.>

SERVIÇO:

IV ESG Fórum BAHIA>

Data: 3 e 4 de junho de 2025>

Horário do dia 03/06 (exclusivo para convidados): 17h às 22h30>

Horário do dia 04/06: 8h às 19h>

Local: porto Salvador na Contermas>

Endereço: Av. da França, 393 - Comércio, Salvador - BA>

Inscrições aqui.>