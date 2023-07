Agredido em motel, Luan estava em suíte de R$ 1.750; fotos

O meia Luan foi agredido por torcedores do Corinthians na madrugada desta terça-feira (4), em um motel na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Segundo o jornal O Globo, o jogador de 30 anos estava em uma suíte premium, com diária no valor de R$ 1.750, quando foi encontrado pelo grupo. Ele foi atingido por golpes nas vértebras e na barriga.