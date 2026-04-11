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Vitória aposta no Barradão para vencer o São Paulo e se distanciar do Z-4

Equipes se enfrentam neste sábado (11), às 16h30, pela 11ª rodada da Série A

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de abril de 2026 às 06:30

Matheuzinho durante preparação do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de somar apenas um ponto em duas rodadas consecutivas fora de casa, o Vitória caiu na tabela do Campeonato Brasileiro e se aproximou da zona de rebaixamento. Antes na 10ª colocação, com quatro pontos de distância para o Z-4, o Leão agora ocupa o 14º lugar e está a apenas três pontos da degola após a sequência longe de Salvador. Em busca de recuperação, a equipe terá uma pedreira no retorno ao Barradão: encara o vice-líder São Paulo neste sábado (11), às 16h30, pela 11ª rodada.

Diferentemente do último encontro entre as equipes — quando o Rubro-Negro venceu por 1x0, com gol de Baralhas, garantindo a permanência na Série A em um cenário em que o Vitória jogava pela vida e o São Paulo já não tinha grandes ambições —, desta vez o time paulista chega brigando pela liderança e em busca dos três pontos. O que permanece como trunfo, porém, é o fator Barradão, que segue sendo decisivo desde a chegada de Jair Ventura, que acumula 72,5% de aproveitamento no estádio.

“Diferente do ano passado, quando era um jogo de vida ou morte, agora será uma partida muito difícil contra o São Paulo. Mas estamos jogando em casa, com a nossa torcida no Barradão, que vai fazer uma grande festa, e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória”, projetou o atacante Erick, em entrevista coletiva.

Campanha do Vitória na Série A 1 de 9

Outro ponto que pode favorecer o Vitória é o aspecto físico. Enquanto o São Paulo vem de uma viagem desgastante ao Uruguai, onde venceu o Boston River por 1x0 pela Sul-Americana, na última terça-feira (7), o Leão, mesmo utilizando a equipe titular, não teve grandes dificuldades para bater a Juazeirense por 4x1, pela Copa do Nordeste, na quarta-feira (8), no Barradão, sem precisar enfrentar longos deslocamentos.

“Já estive do outro lado e sei como é difícil jogar no Barradão, ainda mais com o calor. Espero que possamos fazer um grande jogo, aproveitar que eles vêm de viagem e pressionar o tempo todo para buscar um bom resultado”, destacou o camisa 33.

Sequência de jogos do Vitória no Barradão 1 de 4

O próprio Erick surge como uma das principais armas do Vitória para o confronto. Com quatro gols e seis assistências em 17 partidas na temporada, ele é o ponta da Série A com mais participações em gols no ano. No quesito assistências, divide destaque com Flaco e fica atrás apenas de Andreas Pereira, do Palmeiras, que soma oito passes para gol. Segundo o atacante, o bom momento é resultado direto do trabalho diário, e a expectativa é manter o desempenho, quem sabe até fazendo valer a “lei do ex”.

“Trabalho muito no dia a dia e tenho conversado bastante com o professor Jair, que vem me orientando bastante. Voltei a atuar na minha posição de origem, onde sempre joguei aberto, pisando na linha. Estou muito feliz com esse momento e espero continuar ajudando o Vitória com gols e assistências para alcançar nossos objetivos”, afirmou.

“Fico feliz por reencontrar grandes amigos. Sabemos da qualidade do São Paulo, que tem grandes jogadores. Espero que possamos fazer um grande jogo e, se a ‘lei do ex’ acontecer, vou ficar muito feliz”, completou.

Apesar de contar com Erick em boa fase, o técnico Jair Ventura ainda enfrenta muitos problemas para escalar a equipe, sobretudo na defesa. Os zagueiros Edu, Camutanga e Neris seguem fora por lesão, Edenilson está suspenso, e Riccelli pode aparecer no banco após se recuperar de lesão na panturrilha. Nas laterais, Jamerson, Claudinho e Mateus Silva continuam indisponíveis, enquanto Nathan Mendes pode retornar. No meio-campo, Dudu e Rúben Ismael também desfalcam o time, assim como o atacante Pedro Henrique, que segue em transição.