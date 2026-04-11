Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória aposta no Barradão para vencer o São Paulo e se distanciar do Z-4

Equipes se enfrentam neste sábado (11), às 16h30, pela 11ª rodada da Série A

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de abril de 2026 às 06:30

Matheuzinho durante preparação do Vitória para enfrentar o CRB
Matheuzinho durante preparação do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de somar apenas um ponto em duas rodadas consecutivas fora de casa, o Vitória caiu na tabela do Campeonato Brasileiro e se aproximou da zona de rebaixamento. Antes na 10ª colocação, com quatro pontos de distância para o Z-4, o Leão agora ocupa o 14º lugar e está a apenas três pontos da degola após a sequência longe de Salvador. Em busca de recuperação, a equipe terá uma pedreira no retorno ao Barradão: encara o vice-líder São Paulo neste sábado (11), às 16h30, pela 11ª rodada.

Diferentemente do último encontro entre as equipes — quando o Rubro-Negro venceu por 1x0, com gol de Baralhas, garantindo a permanência na Série A em um cenário em que o Vitória jogava pela vida e o São Paulo já não tinha grandes ambições —, desta vez o time paulista chega brigando pela liderança e em busca dos três pontos. O que permanece como trunfo, porém, é o fator Barradão, que segue sendo decisivo desde a chegada de Jair Ventura, que acumula 72,5% de aproveitamento no estádio.

“Diferente do ano passado, quando era um jogo de vida ou morte, agora será uma partida muito difícil contra o São Paulo. Mas estamos jogando em casa, com a nossa torcida no Barradão, que vai fazer uma grande festa, e, se Deus quiser, vamos sair com a vitória”, projetou o atacante Erick, em entrevista coletiva.

Campanha do Vitória na Série A

Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x2 Flamengo - 3ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 2x0 Atlético-MG - 6ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Vitória 1x0 Mirassol - 8ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada por Victor Ferreira/ECV
Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 9
Vitória 2x0 Remo - 1ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória

Outro ponto que pode favorecer o Vitória é o aspecto físico. Enquanto o São Paulo vem de uma viagem desgastante ao Uruguai, onde venceu o Boston River por 1x0 pela Sul-Americana, na última terça-feira (7), o Leão, mesmo utilizando a equipe titular, não teve grandes dificuldades para bater a Juazeirense por 4x1, pela Copa do Nordeste, na quarta-feira (8), no Barradão, sem precisar enfrentar longos deslocamentos.

“Já estive do outro lado e sei como é difícil jogar no Barradão, ainda mais com o calor. Espero que possamos fazer um grande jogo, aproveitar que eles vêm de viagem e pressionar o tempo todo para buscar um bom resultado”, destacou o camisa 33.

Sequência de jogos do Vitória no Barradão

Vitória x Juazeirense - 3ª rodada Copa do Nordeste por Reprodução
Vitória x São Paulo - 11ª rodada Série A por Reprodução
Vitória x Piauí - 4ª rodada Copa do Nordeste por Divulgação
Vitória x Corinthians - 12ª rodada Série A por Reprodução
1 de 4
Vitória x Juazeirense - 3ª rodada Copa do Nordeste por Reprodução

O próprio Erick surge como uma das principais armas do Vitória para o confronto. Com quatro gols e seis assistências em 17 partidas na temporada, ele é o ponta da Série A com mais participações em gols no ano. No quesito assistências, divide destaque com Flaco e fica atrás apenas de Andreas Pereira, do Palmeiras, que soma oito passes para gol. Segundo o atacante, o bom momento é resultado direto do trabalho diário, e a expectativa é manter o desempenho, quem sabe até fazendo valer a “lei do ex”.

“Trabalho muito no dia a dia e tenho conversado bastante com o professor Jair, que vem me orientando bastante. Voltei a atuar na minha posição de origem, onde sempre joguei aberto, pisando na linha. Estou muito feliz com esse momento e espero continuar ajudando o Vitória com gols e assistências para alcançar nossos objetivos”, afirmou.

“Fico feliz por reencontrar grandes amigos. Sabemos da qualidade do São Paulo, que tem grandes jogadores. Espero que possamos fazer um grande jogo e, se a ‘lei do ex’ acontecer, vou ficar muito feliz”, completou.

LEIA MAIS 

Vitória x São Paulo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Ex-Vitória marca gol decisivo e garante vitória inédita em estreia de time na Libertadores

Vitória perde Camutanga por até seis meses e enfrenta crise na zaga

Vitória sobra em campo e vence a Juazeirense por 4x1 pela Copa do Nordeste

Sem vencer fora, Vitória terá quatro jogos seguidos no Barradão para reagir na temporada

Apesar de contar com Erick em boa fase, o técnico Jair Ventura ainda enfrenta muitos problemas para escalar a equipe, sobretudo na defesa. Os zagueiros Edu, Camutanga e Neris seguem fora por lesão, Edenilson está suspenso, e Riccelli pode aparecer no banco após se recuperar de lesão na panturrilha. Nas laterais, Jamerson, Claudinho e Mateus Silva continuam indisponíveis, enquanto Nathan Mendes pode retornar. No meio-campo, Dudu e Rúben Ismael também desfalcam o time, assim como o atacante Pedro Henrique, que segue em transição.

O único retorno confirmado é o do centroavante Renato Kayzer, que não atuou contra a Juazeirense. Com diversas baixas, Jair Ventura contou com apenas duas sessões de treino para montar a equipe, sendo a última realizada na manhã desta sexta-feira (10), no CT Manoel Pontes Tanajura, onde finalizou a preparação para o confronto.

Tags:

Vitória são Paulo Campeonato Brasileiro

Mais recentes

Imagem - Gravidez da esposa de Endrick expõe clima tenso entre modelo e mãe do jogador

Gravidez da esposa de Endrick expõe clima tenso entre modelo e mãe do jogador
Imagem - Ancelotti impõe condição a Neymar por vaga na Copa do Mundo, mas vê camisa 10 'no caminho certo'

Ancelotti impõe condição a Neymar por vaga na Copa do Mundo, mas vê camisa 10 'no caminho certo'
Imagem - Vitória x São Paulo: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Vitória x São Paulo: veja onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem