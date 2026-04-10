BRASILEIRÃO

Vitória x São Paulo: veja onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes se enfrentam neste sábado (11), às 16h30, no Barradão, em Salvador.

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de abril de 2026 às 16:00

Vitória 1x0 São Paulo - 38ª rodada Brasileirão Série A 2025 Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e São Paulo se enfrentam neste sábado (11), às 16h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O Leão tenta se recuperar após dois jogos sem vencer e queda na tabela, enquanto o Tricolor paulista chega como vice-líder e busca se manter na briga pela ponta. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x São Paulo ao vivo

A partida entre Vitória e São Paulo terá transmissão ao vivo por Globo (TV aberta), ge tv (streaming) e Premiere (pay-per-view).

Campanha do Vitória na Série A 1 de 9

Vitória

O Vitória ocupa a 14ª colocação, com 11 pontos, e vem de sequência negativa fora de casa, somando apenas um ponto nos últimos dois jogos, o que aproximou a equipe da zona de rebaixamento. No entanto, o time chega confiante após goleada por 4x1 sobre a Juazeirense, pela Copa do Nordeste, e aposta na força do Barradão, onde tem alto aproveitamento sob o comando de Jair Ventura.

Para o confronto, o técnico terá muitos desfalques: Edenilson está suspenso, enquanto Edu, Camutanga, Neris, Dudu, Marinho, Rúben Ismael e Pedro Henrique seguem fora por lesão. Nas laterais, Jamerson, Claudinho e Mateus Silva também não jogam. A boa notícia é o retorno do atacante Renato Kayzer.

São Paulo

O São Paulo vive bom momento no Brasileirão e ocupa a vice-liderança, com 20 pontos, brigando diretamente pela ponta da tabela. A equipe vem de vitória por 1x0 sobre o Boston River, pela Sul-Americana, mas pode sentir o desgaste da viagem recente ao Uruguai.

O técnico Roger Machado deve promover mudanças na equipe e tem desfalques importantes: Lucas, Ryan Francisco e Pablo Maia estão lesionados, enquanto Calleri é dúvida por protocolo de concussão. Mesmo assim, o time mantém uma base competitiva para buscar pontos fora de casa.

Prováveis escalações de Vitória x São Paulo

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Luan Cândido, Cacá e Ramon; Baralhas e Emmanuel Martínez; Aitor Cantalapiedra, Matheuzinho e Erick; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Luciano; Artur, Ferreira e André Silva. Técnico: Roger Machado

Ficha do Jogo

Jogo: Vitória x São Paulo

Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026

Rodada: 11ª rodada

Data: Sábado, 11 de abril de 2026

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Barradão, Salvador - BA

Onde assistir: Globo, ge tv e Premiere

Arbitragem