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Negociação na Europa pode garantir receita milionária ao Vitória

Atacante revelado pelo Leão e atualmente no Napoli, pode ser comprado em definitivo junto ao Sporting, o que renderia receita ao clube baiano

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de abril de 2026 às 16:33

Ex-Vitória, Alisson Santos pode render valor milionário ao clube baiano
Ex-Vitória, Alisson Santos pode render valor milionário ao clube baiano Crédito: Divulgação/Napoli

O Vitória pode voltar a lucrar com uma de suas revelações recentes. O atacante Alisson Santos, atualmente no Napoli, está próximo de ser adquirido em definitivo pelo clube italiano, em uma negociação que pode render valores milionários ao Rubro-Negro baiano.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o Napoli deve exercer a opção de compra fixada em 15,5 milhões de euros. Desse total, o Vitória tem direito a 13%, sendo 10% mantidos na venda ao Sporting CP e outros 3% referentes ao mecanismo de solidariedade da FIFA por ser o clube formador. Na prática, isso representa cerca de R$ 11 milhões para os cofres do clube baiano.

Relembre a trajetória de Alisson Santos

Alisson foi formado pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
Alisson Santos pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória
Alisson Santos pelo Naútico por Divulgação/Naútico
Alisson Santos com a camisa do Figueirense na Série C por Patrick Floriani/FFC
Alisson Santos pelo União Leiria, de Portugal por Reprodução/ Twitter
Alisson Santos atualmente pertence ao Sporting por Divulgação/Sporting
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Alisson foi formado pelo Vitória por Pietro Carpi/EC Vitória

Aos 23 anos, Alisson pertence ao Sporting, que o adquiriu junto ao Vitória em abril de 2023 por cerca de 2,1 milhões de euros. Natural de Itapetinga, o atacante foi formado na base rubro-negra e atuou pelo time principal entre 2021 e 2023, somando 44 jogos e dois gols.

Após deixar Salvador, passou por empréstimos no Náutico, onde teve participação discreta, e no Figueirense, clube pelo qual disputou 23 partidas e marcou seis gols, desempenho que chamou a atenção do futebol europeu.

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No União de Leiria, manteve o bom momento ao balançar as redes seis vezes em 18 jogos na segunda divisão portuguesa, o que levou o Sporting a investir em sua contratação. Pelo clube de Lisboa, acumulou 31 partidas, com três gols e três assistências, além de ganhar minutos importantes em competições como a Liga dos Campeões.

O desempenho abriu caminho para o empréstimo ao Napoli, que desembolsou cerca de 3 milhões de euros para contar com o jogador. Na Itália, Alisson soma dois gols em oito jogos neste início de trajetória, reforçando o interesse do clube em sua permanência definitiva.

Tags:

Vitória

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