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Filha de Schumacher fala pela primeira vez sobre acidente do pai e faz relato emocionante

Em documentário inédito, Gina Schumacher relembra período após a lesão cerebral do ex-piloto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2026 às 08:34

Gina Schumacher e o pai
Gina Schumacher e o pai Crédito: Reprodução

A amazona Gina Schumacher falou abertamente pela primeira vez sobre as consequências do acidente sofrido por seu pai, o ex-piloto de Formula 1 Michael Schumacher, em 2013. O episódio provocou uma grave lesão cerebral e marcou o início do afastamento do heptacampeão da vida pública.

Hoje com 29 anos, Gina contou que encontrou na equitação um caminho essencial para enfrentar o período mais difícil vivido pela família após o acidente. Segundo ela, manter-se dedicada à atividade foi decisivo naquele momento.

"Depois do acidente de papai, me dediquei completamente a isso porque precisava fazer alguma coisa. Os cavalos sempre foram importantes, mas desde então passaram a ser tudo. Não poderia viver sem eles. Me ajudaram a superar tudo", contou. 

Schumacher vive em reclusão

Schumacher e a esposa Corinna por Reprodução
Michael Schumacher por Reprodução
Schumacher por Reprodução I Instagram
Michael Schumacher por Shutterstock
Heptacampeão de Fórmula 1, Michael Schumacher por F1/Divulgação
Heptacampeão mundial da Fórmula 1, Schumacher tem estado de saúde mantido em sigilo por Sandra R. Barba/Shutterstock.com
Schumacher na época da Ferrari por Ferrari/Site oficial
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Schumacher e a esposa Corinna por Reprodução

O depoimento aparece no documentário Horsepower: The World of Gina Schumacher, produção que acompanha sua trajetória no esporte e mostra de que forma o episódio envolvendo o pai influenciou escolhas pessoais e profissionais ao longo dos anos.

No material, Gina também recorda momentos da convivência familiar e destaca que o contato com os cavalos já fazia parte de sua rotina antes do acidente. A ligação com o esporte era incentivada dentro de casa, inclusive pela mãe, Corinna Schumacher, que sempre estimulou sua continuidade na atividade.

"Estou agradecida por poder fazer isso, porque não é algo garantido. Meus pais tornaram isso possível. Por isso sempre foi importante trabalhar duro e fazer o melhor possível".

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Produzido pela emissora alemã ZDF, o documentário será exibido a partir de 17 de abril e promete mostrar aspectos pouco conhecidos da rotina de Gina e da vida da família após o acidente do ex-piloto.

O episódio com Michael Schumacher aconteceu em uma estação de esqui em Méribel, nos Alpes Franceses, e completou 12 anos em dezembro passado. Desde então, o ex-campeão permanece sob cuidados médicos em sua residência na Suíça, com informações sobre seu estado de saúde mantidas em sigilo pela família, formada pela esposa Corinna e pelos filhos Gina e Mick Schumacher, atualmente ligado à IndyCar Series. 

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Michael Schumacher

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