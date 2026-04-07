Filha de Schumacher fala pela primeira vez sobre acidente do pai e faz relato emocionante

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Carol Neves
Publicado em 7 de abril de 2026 às 08:34
A amazona Gina Schumacher falou abertamente pela primeira vez sobre as consequências do acidente sofrido por seu pai, o ex-piloto de Formula 1 Michael Schumacher, em 2013. O episódio provocou uma grave lesão cerebral e marcou o início do afastamento do heptacampeão da vida pública.
Hoje com 29 anos, Gina contou que encontrou na equitação um caminho essencial para enfrentar o período mais difícil vivido pela família após o acidente. Segundo ela, manter-se dedicada à atividade foi decisivo naquele momento.
"Depois do acidente de papai, me dediquei completamente a isso porque precisava fazer alguma coisa. Os cavalos sempre foram importantes, mas desde então passaram a ser tudo. Não poderia viver sem eles. Me ajudaram a superar tudo", contou.
Schumacher vive em reclusão
O depoimento aparece no documentário Horsepower: The World of Gina Schumacher, produção que acompanha sua trajetória no esporte e mostra de que forma o episódio envolvendo o pai influenciou escolhas pessoais e profissionais ao longo dos anos.
No material, Gina também recorda momentos da convivência familiar e destaca que o contato com os cavalos já fazia parte de sua rotina antes do acidente. A ligação com o esporte era incentivada dentro de casa, inclusive pela mãe, Corinna Schumacher, que sempre estimulou sua continuidade na atividade.
"Estou agradecida por poder fazer isso, porque não é algo garantido. Meus pais tornaram isso possível. Por isso sempre foi importante trabalhar duro e fazer o melhor possível".
Produzido pela emissora alemã ZDF, o documentário será exibido a partir de 17 de abril e promete mostrar aspectos pouco conhecidos da rotina de Gina e da vida da família após o acidente do ex-piloto.
O episódio com Michael Schumacher aconteceu em uma estação de esqui em Méribel, nos Alpes Franceses, e completou 12 anos em dezembro passado. Desde então, o ex-campeão permanece sob cuidados médicos em sua residência na Suíça, com informações sobre seu estado de saúde mantidas em sigilo pela família, formada pela esposa Corinna e pelos filhos Gina e Mick Schumacher, atualmente ligado à IndyCar Series.