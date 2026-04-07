QUEBROU SILÊNCIO

Filha de Schumacher fala pela primeira vez sobre acidente do pai e faz relato emocionante

Em documentário inédito, Gina Schumacher relembra período após a lesão cerebral do ex-piloto

Carol Neves

Publicado em 7 de abril de 2026 às 08:34

Gina Schumacher e o pai Crédito: Reprodução

A amazona Gina Schumacher falou abertamente pela primeira vez sobre as consequências do acidente sofrido por seu pai, o ex-piloto de Formula 1 Michael Schumacher, em 2013. O episódio provocou uma grave lesão cerebral e marcou o início do afastamento do heptacampeão da vida pública.

Hoje com 29 anos, Gina contou que encontrou na equitação um caminho essencial para enfrentar o período mais difícil vivido pela família após o acidente. Segundo ela, manter-se dedicada à atividade foi decisivo naquele momento.

"Depois do acidente de papai, me dediquei completamente a isso porque precisava fazer alguma coisa. Os cavalos sempre foram importantes, mas desde então passaram a ser tudo. Não poderia viver sem eles. Me ajudaram a superar tudo", contou.

Schumacher vive em reclusão 1 de 7

O depoimento aparece no documentário Horsepower: The World of Gina Schumacher, produção que acompanha sua trajetória no esporte e mostra de que forma o episódio envolvendo o pai influenciou escolhas pessoais e profissionais ao longo dos anos.

No material, Gina também recorda momentos da convivência familiar e destaca que o contato com os cavalos já fazia parte de sua rotina antes do acidente. A ligação com o esporte era incentivada dentro de casa, inclusive pela mãe, Corinna Schumacher, que sempre estimulou sua continuidade na atividade.

"Estou agradecida por poder fazer isso, porque não é algo garantido. Meus pais tornaram isso possível. Por isso sempre foi importante trabalhar duro e fazer o melhor possível".

Produzido pela emissora alemã ZDF, o documentário será exibido a partir de 17 de abril e promete mostrar aspectos pouco conhecidos da rotina de Gina e da vida da família após o acidente do ex-piloto.