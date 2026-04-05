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Torcida organizada do Vitória pede demissão de treinador: 'Incapaz de qualquer evolução'

Leão continua sem vencer jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de abril de 2026 às 18:36

Torcida do Vitória no Barradão
Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória até começou melhor, mas viu Edenilson ser expulso e terminou a partida contra a Chapecoense com um empate por 1x1. Ainda sem vencer como visitante no Campeonato Brasileiro, o resultado do confronto rendeu críticas de uma das torcidas organizadas do clube, que pediu a demissão do treinador Jair Ventura. 

"O time em campo é o retrato fiel de um departamento de futebol incompetente. Um elenco sem força de reação, limitado e previsível, que repete os mesmos erros jogo após jogo — exatamente como uma diretoria que insiste em cometê-los ano após ano. Nós avisamos no início da temporada: não haveria mais espaço para erros, nem paciência para a incompetência", iniciou o posicionamento publicado nas redes sociais.

Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A

Matheuzinho marcou o único gol do Vitória contra a Chapecoense por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho marcou o único gol do Vitória contra a Chapecoense por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho marcou o único gol do Vitória contra a Chapecoense por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
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Matheuzinho marcou o único gol do Vitória contra a Chapecoense por Victor Ferreira/EC Vitória

"É urgente que comecem pela demissão do treinador Jair Ventura, que, apesar do elenco limitado que lhe foi entregue, mostra-se incapaz de extrair qualquer evolução do time; do responsável direto por essas contratações pífias, Papelin; de Manequinha e todos que trabalham no Dpt. de Futebol, são três anos repetindo os mesmos erros, demonstrando que não possuem a menor condição de estarem no profissional do E.C. Vitória", finalizou.

Entre suspensões e opções táticas, Jair Ventura mandou a campo um time bem diferente em relação aos últimos confrontos. Foram seis mudanças no time titular, com destaque para Edenilson, Caíque, Zé Vitor, Ronald e Tarzia foram escolhidos para iniciar o jogo, enquanto Renato Kayzer voltou à titularidade após ser poupado contra o Cruzeiro.

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Com o resultado, o time rubro-negro vai aos 11 pontos. Com Jair Ventura mantido no cargo, o Leão volta a campo na quarta-feira (8), quando o time recebe a Juazeirense em Salvador, pela Copa do Nordeste. Os baianos seguem no Brasileirão no próximo sábado (11), recebendo o São Paulo ainda no Barradão. A bola rola às 16h30.

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