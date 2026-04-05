APÓS EMPATE

Torcida organizada do Vitória pede demissão de treinador: 'Incapaz de qualquer evolução'

Leão continua sem vencer jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de abril de 2026 às 18:36

Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória até começou melhor, mas viu Edenilson ser expulso e terminou a partida contra a Chapecoense com um empate por 1x1. Ainda sem vencer como visitante no Campeonato Brasileiro, o resultado do confronto rendeu críticas de uma das torcidas organizadas do clube, que pediu a demissão do treinador Jair Ventura.

"O time em campo é o retrato fiel de um departamento de futebol incompetente. Um elenco sem força de reação, limitado e previsível, que repete os mesmos erros jogo após jogo — exatamente como uma diretoria que insiste em cometê-los ano após ano. Nós avisamos no início da temporada: não haveria mais espaço para erros, nem paciência para a incompetência", iniciou o posicionamento publicado nas redes sociais.

Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A 1 de 7

"É urgente que comecem pela demissão do treinador Jair Ventura, que, apesar do elenco limitado que lhe foi entregue, mostra-se incapaz de extrair qualquer evolução do time; do responsável direto por essas contratações pífias, Papelin; de Manequinha e todos que trabalham no Dpt. de Futebol, são três anos repetindo os mesmos erros, demonstrando que não possuem a menor condição de estarem no profissional do E.C. Vitória", finalizou.

Entre suspensões e opções táticas, Jair Ventura mandou a campo um time bem diferente em relação aos últimos confrontos. Foram seis mudanças no time titular, com destaque para Edenilson, Caíque, Zé Vitor, Ronald e Tarzia foram escolhidos para iniciar o jogo, enquanto Renato Kayzer voltou à titularidade após ser poupado contra o Cruzeiro.