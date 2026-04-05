Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com um a menos, Vitória empata com a Chapecoense por 1x1 pelo Brasileirão

Neto Pessoa abriu o placar para os donos, enquanto Matheuzinho empatou o confronto para o Leão

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de abril de 2026 às 18:08

Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A
Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória é uma equipe jogando no Barradão e outra completamente diferente quando sai de Salvador. Apesar de não fazer uma partida ruim, o Leão contou com a infelicidade da expulsão de Edenilson ainda no primeiro tempo e buscou o empate com a Chapecoense por 1x1 na Arena Condá. A partida, válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, contou com Neto Pessoa abrindo o placar, enquanto Matheuzinho empatou o confronto.

Entre suspensões e opções táticas, Jair Ventura mandou a campo um time bem diferente em relação aos últimos confrontos. Foram seis mudanças no time titular, com destaque para Edenilson, Caíque, Zé Vitor, Ronald e Tarzia foram escolhidos para iniciar o jogo, enquanto Renato Kayzer voltou à titularidade após ser poupado contra o Cruzeiro.

Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A

Matheuzinho marcou o único gol do Vitória contra a Chapecoense por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho marcou o único gol do Vitória contra a Chapecoense por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho marcou o único gol do Vitória contra a Chapecoense por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 7
Matheuzinho marcou o único gol do Vitória contra a Chapecoense por Victor Ferreira/EC Vitória

Com o resultado, o time rubro-negro vai aos 11 pontos. Agora, o Leão volta a campo na quarta-feira (8), quando o time recebe a Juazeirense em Salvador, pela Copa do Nordeste. Os baianos seguem no Brasileirão no próximo sábado (11), recebendo o São Paulo ainda no Barradão. A bola rola às 16h30.

O JOGO

Sem vencer fora de casa, o Vitória entrou no campo da Arena Condá com a pressão de mostrar o mesmo desempenho dos jogos realizados no Barradão. Nos primeiros minutos, a partida contou com os visitantes com mais posse de bola. Kayzer, inclusive, perdeu grande chance logo no início.

Apesar de não ter o controle da bola, a Chapecoense ameaçava a defesa rubro-negra quando apostava na velocidade dos atacantes de beirada. O jogo não mostrou favoritismo para nenhum dos lados. Apesar do equilíbrio, era o Leão que estava mais próximo de abrir o marcador.

Com o decorrer do primeiro tempo, os dois times se tornaram cada vez mais previsíveis, o que diminuiu a temperatura do confronto. Quando a Chape atacava, a defesa rubro-negra não encontrava dificuldade para interceptar os lances. O mesmo acontecia quando era o Vitória no campo de ataque.

Se o jogo estava parado, um erro coletivo colocou fogo na partida. Zé Vitor foi driblado no meio de campo e o ponta esquerda da equipe catarinense recebeu o lançamento nas costas de Edenilson. O jogador do Vitória caiu e derrubou Ítalo a centímetros da grande área. Por impedir uma clara e manifesta situação de gol, o cartão vermelho foi levantado para o atleta.

LEIA MAIS 

Vitória busca primeira vitória fora de casa contra Chapecoense em crise

Sofrendo com desfalques, Vitória pode voltar ao esquema com três zagueiros contra Chapecoense

Time caseiro? Vitória ainda não pontuou jogando fora de Salvador no Brasileirão

'Temos que dar uma resposta', diz Zé Vitor após derrota do Vitória para o Cruzeiro

A expulsão foi determinante para deixar a equipe mandante com o favoritismo do confronto. Aproveitando o intervalo, Jair Ventura voltou para o segundo tempo com Nathan Mendes e Renê. A intenção do comandante rubro-negro foi repor o lateral direito e dar sangue novo na referência ofensiva.

O problema do Leão foi a falta de efetividade no terço final. Apesar da desvantagem numérica, o time baiano teve chance de abrir o placar na Arena Condá, mas o zagueiro Cacá parou no goleiro adversário. Defensivamente, o volume da Chape continuou mais alto. No entanto, o Vitória soube se fechar e pouco sofreu com chances de real perigo.

A equipe baiana só voltou a crescer nos últimos 15 minutos da partida, quando a Chapecoense passou a errar com mais frequência em seu campo de defesa, o que se tornou o combustível necessário para o Vitória finalizar mais. Nesse contexto, Anderson Pato teve a melhor chance do jogo, mas isolou o lance.

O futebol tem uma máxima já conhecida: quem não faz, leva. E foi exatamente assim que o Vitória viu Neto Pessoa subir mais que todo mundo, vencer Lucas Arcanjo e abrir o placar na Arena Condá. Com um minuto em campo, Matheuzinho sofreu o pênalti e foi para a cobrança empatar o jogo e impedir mais uma derrota do time jogando fora de Salvador.

FICHA TÉCNICA

Chapecoense 1x1 Vitória - 10ª rodada Campeonato Brasileiro

Chapecoense: Rafael Santos; Everton (Marcos Vinícius), Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco (Walter Clar); Camilo, João Vitor (David) e Jean Carlos (Neto Pessoa); Ênio, Ítalo (Marcinho) e Bolasie. Técnico: Celso Rodrigues.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edenilson, Camutanga (Luan Cândido), Cacá e Ramon; Caíque (Matheuzinho), Zé Vitor e Ronald (Nathan Mendes); Tarzia (Anderson Pato), Erick e Renato Kayzer (Renê). Técnico: Jair Ventura.

Local: Arena Condá, em Chapecó;

Gol: Neto Pessoa, aos 41', e Matheuzinho, aos 47' do segundo tempo.

Cartões amarelos: Ronald, Anderson Pato, Cacá (Vitória); Everton (Chapecoense)

Cartão vermelho: Edenilson (Vitória);

Árbitro: Jonas Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Kappes Diel (trio do RS);

VAR: Daiane Muniz (SP).

Mais recentes

Imagem - 'Nos roubou na nossa casa', dispara zagueiro do Bahia após revés para o Palmeiras

'Nos roubou na nossa casa', dispara zagueiro do Bahia após revés para o Palmeiras
Imagem - Com gol contra de Mingo, Bahia é derrotado pelo Palmeiras por 2x1 na Fonte Nova

Com gol contra de Mingo, Bahia é derrotado pelo Palmeiras por 2x1 na Fonte Nova
Imagem - Torcida organizada do Vitória pede demissão de treinador: 'Incapaz de qualquer evolução'

Torcida organizada do Vitória pede demissão de treinador: 'Incapaz de qualquer evolução'