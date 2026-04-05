RUGIR LONGE DA TOCA

Vitória busca primeira vitória fora de casa contra Chapecoense em crise

Leão da Barra encara a Chape neste domingo (5), às 16h, na Arena Conda, em Chapecó

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de abril de 2026 às 05:30

Elenco do Vitória treinando em preparação para encarar a Chapecoense Crédito: Victor Ferreira/ECV

Dono da pior campanha como visitante do Campeonato Brasileiro, com um empate e três derrotas em quatro jogos fora de casa, o Vitória terá mais uma oportunidade de reação longe do Barradão. Neste domingo (5), às 16h, o Leão enfrenta a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, pela 10ª rodada. Diante de um adversário que também vive momento delicado, a equipe rubro-negra vê o confronto como uma chance perfeita para tentar se recuperar após a derrota para o Cruzeiro.

A Chapecoense, mesmo atuando em casa, não atravessa boa fase. O time catarinense é o sexto pior mandante da competição, com uma vitória, três empates e uma derrota em cinco jogos na Arena Condá, além de já ter sofrido 10 gols como mandante, o pior desempenho defensivo nessa condição. Na última rodada, a equipe foi derrotada por 4x0 pelo Atlético-MG – que ainda não havia pontuado como visitante – e chegou a uma sequência de sete jogos sem vencer, com três empates e quatro derrotas.

O momento turbulento resultou na demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo, responsável pelo acesso da equipe Série B do ano passado, além de outras mudanças na comissão técnica. Para o confronto, o time ainda convive com desfalques importantes por lesão, já que o volante Bruno Matias, o meia Robert Santos e o atacante Maurício Garcez estão fora. O meia Giovanni Augusto, campeão da Série B de 2023 com o Vitória, é dúvida após deixar a última partida com dores.

Relembre os jogos do Vitória como visitante na Série A com Jair Ventura no comando 1 de 11

Se o cenário do adversário é instável, o Vitória também conta com os próprios problemas. A equipe não poderá contar com os volantes Baralhas e Martínez, suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro. Para o setor, Jair Ventura tem como opções Edenilson, Caíque, Zé Vitor e Ronald, mas também avalia a possibilidade de mudar o esquema e atuar com três zagueiros.

“Podemos voltar também aos três zagueiros, já que Edenilson tem jogado bem. Vamos avaliar. Quando você abre mão de um cara na primeira ou segunda linha para ter alguém lá na frente, você abre mão de alguém para defender. É um cobertor curto. Mas isso é sobre atitude, ideia, modelo de jogo. A gente já sabe o que tem que fazer. Hoje a principal situação é como reagir aos gols sofridos. Isso não pode permanecer, se não vamos ficar como no ano passado, refém de vencer em casa”, explicou o comandante do Leão.

Além disso, o departamento médico rubro-negro segue cheio e limita as alternativas do treinador. Jamerson, Matheus Silva, Edu, Dudu, Rúben Ismael e Marinho continuam fora, enquanto Claudinho, Riccelli e Pedro Henrique avançam na transição física, mas ainda são dúvidas. Por outro lado, o artilheiro Renato Kayzer, poupado na última rodada, volta a ficar à disposição para reforçar o ataque.

De olho na primeira vitória como visitante, o Vitória tenta aproveitar o momento do adversário para somar pontos importantes e construir uma campanha mais tranquila. Na temporada passada, o time só venceu fora de casa na 29ª rodada, cenário que a equipe quer evitar para não voltar a brigar na parte de baixo da tabela. Atualmente, o Leão ocupa a 12ª colocação, com 10 pontos, três a mais que Cruzeiro e Chapecoense, que abrem a zona de rebaixamento.