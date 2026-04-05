PUNIÇÃO

Neymar pode pegar até dez jogos de suspensão por fala contra árbitro; entenda

Comentário associou o comportamento do juiz da partida com o período menstrual

Monique Lobo

Publicado em 5 de abril de 2026 às 16:18

Neymar associou comportamento de árbitro a período menstrual Crédito: Reprodução

Após associar o comportamento do árbitro Sávio Pereira Sampaio ao período menstrual, o jogador Neymar pode ser denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A declaração, dada após a vitória do Santos contra o Remo, por 2 a 0, na última quinta-feira (2), é passível de punição grave.

“Ele acordou de ‘chico’ e veio assim para o jogo. Não podia nem falar com ele que ele te ignorava, virava as costas”, disse Neymar em entrevista após a partida.

Neymar 1 de 11

A fala pode ser considerada ofensiva ou discriminatória, o que fere o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Caso o caso seja julgado, o atacante do Santos pode pegar até dez jogos de suspensão. Isso porque, o artigo 243-G, que aborda atos discriminatórios, desdenhosos ou ultrajantes em relação a sexo garante punição de cinco a dez partidas suspenso.

Tem ainda o artigo 258, que prevê punição de um a seis jogos de suspensão em caso de condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva.

Precedente

Em março deste ano, o zagueiro Gustavo Marques, do Bragantino, foi suspenso por 12 jogos, pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de São Paulo (TJD-SP), após declarações misóginas feitas contra a árbitra Daiane Muniz.

Em uma derrota contra o São Paulo, no dia 21 de fevereiro, Gustavo criticou a escalação da árbitra e falou: "Não adianta jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Era nosso sonho chegar à semifinal, ou até a final, mas ela acabou com nosso jogo. Acho que a Federação Paulista tem que olhar para os jogos desse tamanho e não colocar uma mulher".