Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Chapecoense x Vitória: veja onde assistir ao vivo, desfalques e escalações

As equipes se enfrentam neste domingo (5), às 16h, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de abril de 2026 às 12:00

Partida ocorre na Arena Condá, em Chapecó
Partida ocorre na Arena Condá, em Chapecó Crédito: Divulgação/Chapecoense

Chapecoense e Vitória se enfrentam neste domingo (5), às 16h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo coloca frente a frente duas equipes que tentam reação: o Leão busca a primeira vitória como visitante, enquanto a Chape tenta encerrar uma sequência de sete jogos sem vencer. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Chapecoense x Vitória ao vivo

A partida entre Chapecoense e Vitória terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).

Relembre os jogos do Vitória como visitante na Série A com Jair Ventura no comando

Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada Série A 2026 por Victor Ferreira/ECV
Grêmio 2x0 Vitória - 7ª rodada Série A 2026 por Victor Ferreira/ECV
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada Série A 2026 por Victor Ferreira/ECV
Palmeiras 5x1 Vitória - 2ª rodada Série A 2026 por Victor Ferreira/ECV
Bragantino 4x0 Vitória - 34ª rodada Série A 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Sport 1x3 Vitória - 35ª rodada Série A 2025 por Victor Ferreira
Palmeiras 0x0 Vitória - 37ª rodada Série A 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Cruzeiro 3x1 Vitória - 31ª rodada Série A 2025 por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Vitória 1x0 Santos - 29ª rodada Série A 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vasco 4x3 Vitória - 27ª rodada da Série A 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Grêmio 3x1 Vitória - 25ª rodada Série A 2025 por Victor Ferreira / EC Vitória
1 de 11
Cruzeiro 3x0 Vitória - 9º rodada Série A 2026 por Victor Ferreira/ECV

Chapecoense

A Chapecoense vive momento delicado e não vence há sete jogos, com três empates e quatro derrotas. Na última rodada, a equipe foi goleada por 4x0 pelo Atlético-MG, ampliando a pressão interna e resultando na demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo.

Jogando em casa, o desempenho também preocupa: a equipe soma uma vitória, três empates e uma derrota na Arena Condá, além de ter sofrido 10 gols como mandante, pior marca defensiva nesse cenário. Para o confronto, estão fora Bruno Matias, Robert Santos e Maurício Garcez, enquanto Giovanni Augusto é dúvida.

Vitória

O Vitória tenta reagir após derrota para o Cruzeiro e busca sua primeira vitória fora de casa, já que soma um empate e três derrotas como visitante no Brasileirão. A equipe ocupa a 12ª colocação, com 10 pontos, e vê o confronto como oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento.

O técnico Jair Ventura terá desfalques importantes no meio-campo: Baralhas e Martínez estão suspensos. Além disso, seguem fora Jamerson, Matheus Silva, Edu, Dudu, Rúben Ismael e Marinho, enquanto Claudinho, Riccelli e Pedro Henrique são dúvidas. A boa notícia é o retorno do atacante Renato Kayzer, que volta a ficar à disposição.

LEIA MAIS 

Prováveis escalações de Chapecoense x Vitória

Chapecoense: Rafael Santos; Vitor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma; Marcos Vinicius, Camilo, Carvalheira, Walter Clar e Jean Carlos; Ítalo e Bolasie.

Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edenilson, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque, Zé Vitor, Matheuzinho e Erick; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Ficha do Jogo

  • Jogo: Chapecoense x Vitória
  • Campeonato: Campeonato Brasileiro Série A 2026
  • Rodada: 10ª rodada
  • Data: Domingo, 5 de abril de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Condá, Chapecó - SC
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Jonas Benkenstein Pinheiro (RS)
  • Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
  • VAR: Daiane Muniz (SP)

Tags:

Vitória Campeonato Brasileiro

Mais recentes

Imagem - 'Nos roubou na nossa casa', dispara zagueiro do Bahia após revés para o Palmeiras

'Nos roubou na nossa casa', dispara zagueiro do Bahia após revés para o Palmeiras
Imagem - Com gol contra de Mingo, Bahia é derrotado pelo Palmeiras por 2x1 na Fonte Nova

Com gol contra de Mingo, Bahia é derrotado pelo Palmeiras por 2x1 na Fonte Nova
Imagem - Torcida organizada do Vitória pede demissão de treinador: 'Incapaz de qualquer evolução'

Torcida organizada do Vitória pede demissão de treinador: 'Incapaz de qualquer evolução'