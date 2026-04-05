Chapecoense x Vitória: veja onde assistir ao vivo, desfalques e escalações

Pedro Carreiro
Publicado em 5 de abril de 2026 às 12:00
Chapecoense e Vitória se enfrentam neste domingo (5), às 16h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. O duelo coloca frente a frente duas equipes que tentam reação: o Leão busca a primeira vitória como visitante, enquanto a Chape tenta encerrar uma sequência de sete jogos sem vencer. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.
A partida entre Chapecoense e Vitória terá transmissão ao vivo por Premiere (pay-per-view).
Relembre os jogos do Vitória como visitante na Série A com Jair Ventura no comando
A Chapecoense vive momento delicado e não vence há sete jogos, com três empates e quatro derrotas. Na última rodada, a equipe foi goleada por 4x0 pelo Atlético-MG, ampliando a pressão interna e resultando na demissão do técnico Gilmar Dal Pozzo.
Jogando em casa, o desempenho também preocupa: a equipe soma uma vitória, três empates e uma derrota na Arena Condá, além de ter sofrido 10 gols como mandante, pior marca defensiva nesse cenário. Para o confronto, estão fora Bruno Matias, Robert Santos e Maurício Garcez, enquanto Giovanni Augusto é dúvida.
O Vitória tenta reagir após derrota para o Cruzeiro e busca sua primeira vitória fora de casa, já que soma um empate e três derrotas como visitante no Brasileirão. A equipe ocupa a 12ª colocação, com 10 pontos, e vê o confronto como oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento.
O técnico Jair Ventura terá desfalques importantes no meio-campo: Baralhas e Martínez estão suspensos. Além disso, seguem fora Jamerson, Matheus Silva, Edu, Dudu, Rúben Ismael e Marinho, enquanto Claudinho, Riccelli e Pedro Henrique são dúvidas. A boa notícia é o retorno do atacante Renato Kayzer, que volta a ficar à disposição.
Chapecoense: Rafael Santos; Vitor Caetano, Bruno Leonardo, Eduardo Doma; Marcos Vinicius, Camilo, Carvalheira, Walter Clar e Jean Carlos; Ítalo e Bolasie.
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edenilson, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque, Zé Vitor, Matheuzinho e Erick; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura