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Imprensa internacional critica Neymar por fala machista após vitória do Santos

Críticas na Europa e Argentina apontam comportamento "repreensível" de brasileiro após suspensão

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 4 de abril de 2026 às 11:42

Justiça anula multas ambientais de R$ 16 milhões aplicadas a Neymar em Mangaratiba
Termo usado por jogador seria machista segundo jornais da Europa Crédito: Divulgação/Santos FC

O atacante Neymar voltou a ser alvo de críticas na imprensa estrangeira após utilizar uma expressão considerada misógina para reclamar da arbitragem. O episódio ocorreu na última sexta-feira (3), após a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Remo, quando o jogador questionou o terceiro cartão amarelo aplicado pelo árbitro Sávio Pereira Sampaio, que o retira do próximo confronto contra o Flamengo. As informações são do Globo.

Ao comentar a atuação do juiz, Neymar afirmou que o árbitro "acordou meio de 'Chico'". A expressão, um eufemismo popular para o período menstrual, foi classificada por veículos internacionais como machista e ultrapassada. O jornal francês L’Equipe destacou que, embora decisivo em campo com duas assistências, o brasileiro se colocou no centro de uma polêmica por "falas misóginas", explicando ao público europeu a origem pejorativa do termo.

Na Espanha, o jornal Sport estampou em sua manchete que o jogador é acusado de misoginia no Brasil. A publicação ressaltou que, apesar do bom desempenho técnico, o comportamento extracampo de Neymar "pode arruinar seu sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026". Na Argentina, o Diário Olé classificou a fala como "repreensível", afirmando que a declaração manchou uma atuação que já era conturbada devido às discussões com a arbitragem.

A repercussão negativa ocorre em um momento em que a trajetória do atleta é monitorada de perto visando o mundial nos Estados Unidos, México e Canadá. Analistas internacionais pontuam que a reincidência em polêmicas comportamentais gera desgaste na imagem do jogador perante patrocinadores e órgãos reguladores do esporte, sobrepondo-se aos resultados obtidos dentro das quatro linhas.

Até o momento, o jogador e a assessoria do Santos não se manifestaram oficialmente sobre as críticas ou sobre a interpretação da fala concedida na zona mista.

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