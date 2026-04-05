Herói de empate do Vitória, Matheuzinho explica reserva e avalia resultado como positivo

Alan Pinheiro
Publicado em 5 de abril de 2026 às 18:25
Com um a menos em campo, o Vitória estava perdendo para a Chapecoense e viu Matheuzinho sair do banco de reservas para sofrer o pênalti e empatar a partida logo depois de entrar. Com o 1x1, o Leão continua sem vencer jogando fora de casa no Campeonato Brasileiro. Para o camisa 10, no entanto, o empate na Arena Condá foi um bom resultado para a equipe rubro-negra.
"Acredito que foi bom sim, porque a gente jogou com um a menos desde o primeiro tempo. Então, a gente sabia que eles iriam vir para cima. Jogar fora de casa é muito difícil, mas graças a Deus eu consegui sofrer o pênalti e consegui fazer o gol e garantir o empate também", disse.
Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A
Entre suspensões e opções táticas, Jair Ventura mandou a campo um time bem diferente em relação aos últimos confrontos. Foram seis mudanças no time titular, com destaque para Edenilson, Caíque, Zé Vitor, Ronald e Tarzia foram escolhidos para iniciar o jogo, enquanto Renato Kayzer voltou à titularidade após ser poupado contra o Cruzeiro.
Escolhido para começar no banco de reservas e só tendo jogado os últimos 10 minutos, Matheuzinho explicou que os poucos minutos em campo aconteceram por controle de carga. "Eu estava sentindo bastante o tornozelo e um pouco do quadril. Então, o professor achou melhor me deixar como arma secreta", explica.
Com o resultado, o time rubro-negro foi aos 11 pontos. Agora, o Leão volta a campo na quarta-feira (8), quando o time recebe a Juazeirense em Salvador, pela Copa do Nordeste. Os baianos seguem no Brasileirão no próximo sábado (11), recebendo o São Paulo ainda no Barradão. A bola rola às 16h30.