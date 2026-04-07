DE VOLTA À TOCA

Sem vencer fora, Vitória terá quatro jogos seguidos no Barradão para reagir na temporada

Depois de tropeços longe de Salvador, Leão da Barra terá sequência em casa para retomar confiança

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de abril de 2026 às 06:00

Barradão Crédito: Divulgação

Após empatar com a Chapecoense na Arena Condá no último fim de semana, o Vitória segue sem saber o que é vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. A equipe soma apenas dois pontos em 15 disputados como visitante. Se o desempenho longe de Salvador preocupa, o Leão da Barra terá agora uma sequência de quatro jogos seguidos no Barradão para tentar se reerguer na temporada.

Desde a chegada do técnico Jair Ventura, em setembro do ano passado, o Vitória disputou 15 partidas fora de casa, com aproveitamento de apenas 26,6%. No período, foram três vitórias, três empates e nove derrotas, além de 30 gols sofridos e apenas 19 marcados. O contraste com o rendimento como mandante é evidente e dificulta o objetivo de fazer uma campanha tranquila na Série A, sem brigar contra o rebaixamento.

“Temos que minimizar erros para ter regularidade. Mesmo com tantas coisas para evoluir, estamos a um ponto da primeira parte da tabela e com um jogo a menos. Claro que queremos melhorar, podemos ser melhores. Vamos ter pouco tempo para correções, mas vamos ajustar. Até quando se ganha, há o que corrigir. Somos exigentes para buscar uma boa posição na Série A”, afirmou Jair Ventura.

Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A 1 de 7

Enquanto busca evolução como visitante, o Vitória tenta manter a força dentro de casa, algo que tem sido um trunfo desde a chegada do treinador. No Barradão, a equipe soma 72,5% de aproveitamento em 17 jogos, com 12 vitórias, um empate e quatro derrotas. O time também apresenta solidez defensiva no estádio, com 23 gols marcados e apenas seis sofridos.

Após uma derrota e um empate fora de casa, o Vitória aposta nessa sequência como mandante para retomar a confiança. A série começa nesta quarta-feira (8), contra a Juazeirense, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Em seguida, o time enfrenta o São Paulo, no sábado (11), pela 11ª rodada do Brasileirão. Depois, encara o Piauí, no dia 15, novamente pela Copa do Nordeste, e fecha a sequência diante do Corinthians, no dia 18, pela 12ª rodada da Série A.

Sequência de jogos do Vitória no Barradão 1 de 4

Se aproveitar bem os jogos no Barradão, o Vitória pode se recuperar no Brasileirão e também avançar na Copa do Nordeste. Com apenas um ponto conquistado nos últimos seis no campeonato nacional, o time ocupa a 13ª colocação, com 11 pontos, três a mais que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento. Duas vitórias podem representar um salto importante na tabela.

Já na Copa do Nordeste, o Vitória é o terceiro colocado do grupo, com três pontos, e está fora da zona de classificação para o mata-mata. Com dois triunfos, a equipe chegaria aos nove pontos e, dependendo dos outros resultados, poderia até encaminhar a vaga.