Sem vencer fora, Vitória terá quatro jogos seguidos no Barradão para reagir na temporada

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Pedro Carreiro
Publicado em 7 de abril de 2026 às 06:00
Após empatar com a Chapecoense na Arena Condá no último fim de semana, o Vitória segue sem saber o que é vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. A equipe soma apenas dois pontos em 15 disputados como visitante. Se o desempenho longe de Salvador preocupa, o Leão da Barra terá agora uma sequência de quatro jogos seguidos no Barradão para tentar se reerguer na temporada.
Desde a chegada do técnico Jair Ventura, em setembro do ano passado, o Vitória disputou 15 partidas fora de casa, com aproveitamento de apenas 26,6%. No período, foram três vitórias, três empates e nove derrotas, além de 30 gols sofridos e apenas 19 marcados. O contraste com o rendimento como mandante é evidente e dificulta o objetivo de fazer uma campanha tranquila na Série A, sem brigar contra o rebaixamento.
“Temos que minimizar erros para ter regularidade. Mesmo com tantas coisas para evoluir, estamos a um ponto da primeira parte da tabela e com um jogo a menos. Claro que queremos melhorar, podemos ser melhores. Vamos ter pouco tempo para correções, mas vamos ajustar. Até quando se ganha, há o que corrigir. Somos exigentes para buscar uma boa posição na Série A”, afirmou Jair Ventura.
Vitória x Chapecoense - 10ª rodada da Série A
Enquanto busca evolução como visitante, o Vitória tenta manter a força dentro de casa, algo que tem sido um trunfo desde a chegada do treinador. No Barradão, a equipe soma 72,5% de aproveitamento em 17 jogos, com 12 vitórias, um empate e quatro derrotas. O time também apresenta solidez defensiva no estádio, com 23 gols marcados e apenas seis sofridos.
Após uma derrota e um empate fora de casa, o Vitória aposta nessa sequência como mandante para retomar a confiança. A série começa nesta quarta-feira (8), contra a Juazeirense, pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Em seguida, o time enfrenta o São Paulo, no sábado (11), pela 11ª rodada do Brasileirão. Depois, encara o Piauí, no dia 15, novamente pela Copa do Nordeste, e fecha a sequência diante do Corinthians, no dia 18, pela 12ª rodada da Série A.
Sequência de jogos do Vitória no Barradão
Se aproveitar bem os jogos no Barradão, o Vitória pode se recuperar no Brasileirão e também avançar na Copa do Nordeste. Com apenas um ponto conquistado nos últimos seis no campeonato nacional, o time ocupa a 13ª colocação, com 11 pontos, três a mais que a Chapecoense, que abre a zona de rebaixamento. Duas vitórias podem representar um salto importante na tabela.
Já na Copa do Nordeste, o Vitória é o terceiro colocado do grupo, com três pontos, e está fora da zona de classificação para o mata-mata. Com dois triunfos, a equipe chegaria aos nove pontos e, dependendo dos outros resultados, poderia até encaminhar a vaga.
Focado em aproveitar a sequência em casa, o elenco não teve folga após o empate com a Chapecoense. O grupo se reapresentou na segunda-feira (6), no CT Manoel Pontes Tanajura, e volta aos treinos nesta terça-feira (7), quando encerra a preparação para o confronto contra a Juazeirense.