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Bahia busca recuperação contra o Mirassol para seguir entre os primeiros do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (11), às 18h30, no Estádio Maião, em Mirassol

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de abril de 2026 às 07:00

Elenco do Bahia treina em preparação para encarar o Mirassol Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Depois de uma semana inteira livre para treinar, o Esquadrão volta a campo neste sábado (10) para enfrentar o Mirassol, às 18h30, no estádio Maião, em Mirassol, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de uma derrota em casa para o Palmeiras, a equipe busca se recuperar e quer fazer valer o ótimo aproveitamento como visitante na competição — 75% (três triunfos e uma derrota, o terceiro melhor índice do certame) — para seguir na parte de cima da tabela. Ainda assim, conquistar os três pontos não é tratado como obrigação.

“O Campeonato Brasileiro é muito difícil. O resultado contra o Palmeiras foi negativo, mas, no geral, conseguimos tirar proveito de várias situações. O Palmeiras é um time muito competitivo, e acredito que fomos superiores. Infelizmente, o resultado não veio. Não vejo esse jogo como obrigação, mas, claro, vamos para ganhar. O Brasileiro é muito difícil, e não podemos entrar nessa pilha de obrigação”, alertou o centroavante Everaldo.

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Diferentemente do ano passado, quando o Bahia foi goleado por 5x1 pelo Leão Caipira no Maião, nesta temporada o cenário é outro. Enquanto a equipe paulista teve compromisso no meio de semana pela Libertadores, o Esquadrão contou com tempo para descansar e se preparar melhor, buscando a revanche. Ainda assim, o Mirassol chega motivado após conquistar sua primeira vitória em competições continentais: 1x0 sobre o Lanús, no mesmo palco da partida.

“Eles estão em uma situação diferente em relação ao ano passado. Tiveram menos jogos e mais semanas livres em comparação com o Bahia, que vinha de uma sequência intensa. Antes daquele jogo, o Bahia atuou no meio de semana, enquanto eles tiveram a semana livre, e isso faz diferença. Agora, eles jogaram na quarta-feira e venceram pela Libertadores, mas no Brasileirão não estão muito bem. Vai ser um jogo difícil, contra um time bem treinado e com qualidade, mas vamos em busca dos três pontos”, projetou o atacante tricolor.

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Apesar da vitória histórica no cenário internacional, o momento do Mirassol no Brasileirão não é dos melhores, e o Esquadrão pode tirar proveito disso. A equipe paulista venceu apenas o Vasco na primeira rodada e, desde então, acumula oito jogos sem triunfos, com cinco derrotas consecutivas, ocupando a lanterna da competição. Mesmo assim, Everaldo reforça a necessidade de atenção para evitar uma reação do adversário.

“Vamos nos exigir ao máximo. O Mirassol é um time com muitas qualidades. Eles não vivem um bom momento no Brasileiro, talvez não estejam tão confiantes, mas não podemos nos apegar a isso. Precisamos fazer o nosso jogo, buscar o resultado e evitar que eles retomem a boa fase justamente contra a gente”, destacou.