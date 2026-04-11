Bahia busca recuperação contra o Mirassol para seguir entre os primeiros do Brasileirão

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Pedro Carreiro
Publicado em 11 de abril de 2026 às 07:00
Depois de uma semana inteira livre para treinar, o Esquadrão volta a campo neste sábado (10) para enfrentar o Mirassol, às 18h30, no estádio Maião, em Mirassol, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de uma derrota em casa para o Palmeiras, a equipe busca se recuperar e quer fazer valer o ótimo aproveitamento como visitante na competição — 75% (três triunfos e uma derrota, o terceiro melhor índice do certame) — para seguir na parte de cima da tabela. Ainda assim, conquistar os três pontos não é tratado como obrigação.
“O Campeonato Brasileiro é muito difícil. O resultado contra o Palmeiras foi negativo, mas, no geral, conseguimos tirar proveito de várias situações. O Palmeiras é um time muito competitivo, e acredito que fomos superiores. Infelizmente, o resultado não veio. Não vejo esse jogo como obrigação, mas, claro, vamos para ganhar. O Brasileiro é muito difícil, e não podemos entrar nessa pilha de obrigação”, alertou o centroavante Everaldo.
Jogos do Bahia até a pausa para Copa do Mundo
Diferentemente do ano passado, quando o Bahia foi goleado por 5x1 pelo Leão Caipira no Maião, nesta temporada o cenário é outro. Enquanto a equipe paulista teve compromisso no meio de semana pela Libertadores, o Esquadrão contou com tempo para descansar e se preparar melhor, buscando a revanche. Ainda assim, o Mirassol chega motivado após conquistar sua primeira vitória em competições continentais: 1x0 sobre o Lanús, no mesmo palco da partida.
“Eles estão em uma situação diferente em relação ao ano passado. Tiveram menos jogos e mais semanas livres em comparação com o Bahia, que vinha de uma sequência intensa. Antes daquele jogo, o Bahia atuou no meio de semana, enquanto eles tiveram a semana livre, e isso faz diferença. Agora, eles jogaram na quarta-feira e venceram pela Libertadores, mas no Brasileirão não estão muito bem. Vai ser um jogo difícil, contra um time bem treinado e com qualidade, mas vamos em busca dos três pontos”, projetou o atacante tricolor.
Campanha do Bahia na Série A
Apesar da vitória histórica no cenário internacional, o momento do Mirassol no Brasileirão não é dos melhores, e o Esquadrão pode tirar proveito disso. A equipe paulista venceu apenas o Vasco na primeira rodada e, desde então, acumula oito jogos sem triunfos, com cinco derrotas consecutivas, ocupando a lanterna da competição. Mesmo assim, Everaldo reforça a necessidade de atenção para evitar uma reação do adversário.
“Vamos nos exigir ao máximo. O Mirassol é um time com muitas qualidades. Eles não vivem um bom momento no Brasileiro, talvez não estejam tão confiantes, mas não podemos nos apegar a isso. Precisamos fazer o nosso jogo, buscar o resultado e evitar que eles retomem a boa fase justamente contra a gente”, destacou.
O Esquadrão de Aço realizou, na manhã desta sexta-feira (10), no CT Evaristo de Macedo, o último treino visando o confronto e finalizou a preparação para a partida. A delegação embarcou para o interior paulista à tarde. A semana livre também permitiu a recuperação de Kanu e Sanabria, que voltam a ser relacionados, deixando o técnico Rogério Ceni praticamente com força máxima — apenas Ronaldo e Ruan Pablo seguem como desfalques.