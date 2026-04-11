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Bahia busca recuperação contra o Mirassol para seguir entre os primeiros do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste sábado (11), às 18h30, no Estádio Maião, em Mirassol

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de abril de 2026 às 07:00

Elenco do Bahia treina em preparação para encarar o Mirassol
Elenco do Bahia treina em preparação para encarar o Mirassol Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Depois de uma semana inteira livre para treinar, o Esquadrão volta a campo neste sábado (10) para enfrentar o Mirassol, às 18h30, no estádio Maião, em Mirassol, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de uma derrota em casa para o Palmeiras, a equipe busca se recuperar e quer fazer valer o ótimo aproveitamento como visitante na competição — 75% (três triunfos e uma derrota, o terceiro melhor índice do certame) — para seguir na parte de cima da tabela. Ainda assim, conquistar os três pontos não é tratado como obrigação.

“O Campeonato Brasileiro é muito difícil. O resultado contra o Palmeiras foi negativo, mas, no geral, conseguimos tirar proveito de várias situações. O Palmeiras é um time muito competitivo, e acredito que fomos superiores. Infelizmente, o resultado não veio. Não vejo esse jogo como obrigação, mas, claro, vamos para ganhar. O Brasileiro é muito difícil, e não podemos entrar nessa pilha de obrigação”, alertou o centroavante Everaldo.

Jogos do Bahia até a pausa para Copa do Mundo

Mirassol x Bahia - 11ª rodada Série A por Reprodução
Flamengo x Bahia - 12ª rodada Série A por Reprodução
Bahia x Remo - Jogo de ida da 5ª fase da Copa do Brasil por Reprodução
Bahia x Santos - 13ªrodada Série A por Reprodução
São Paulo x Bahia - 14ª rodada Série A por Reprodução
Bahia x Cruzeiro - 15ª rodada Série A por Reprodução
Remo x Bahia - Jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil por Reprodução
Bahia x Grêmio - 16ª rodada Série A por Reprodução
Coritiba x Bahia - 17ª rodada Série A por Reprodução
Bahia x Botafogo - 18ª rodada Série A por Reprodução
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Mirassol x Bahia - 11ª rodada Série A por Reprodução

Diferentemente do ano passado, quando o Bahia foi goleado por 5x1 pelo Leão Caipira no Maião, nesta temporada o cenário é outro. Enquanto a equipe paulista teve compromisso no meio de semana pela Libertadores, o Esquadrão contou com tempo para descansar e se preparar melhor, buscando a revanche. Ainda assim, o Mirassol chega motivado após conquistar sua primeira vitória em competições continentais: 1x0 sobre o Lanús, no mesmo palco da partida.

“Eles estão em uma situação diferente em relação ao ano passado. Tiveram menos jogos e mais semanas livres em comparação com o Bahia, que vinha de uma sequência intensa. Antes daquele jogo, o Bahia atuou no meio de semana, enquanto eles tiveram a semana livre, e isso faz diferença. Agora, eles jogaram na quarta-feira e venceram pela Libertadores, mas no Brasileirão não estão muito bem. Vai ser um jogo difícil, contra um time bem treinado e com qualidade, mas vamos em busca dos três pontos”, projetou o atacante tricolor.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahia - 8ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada do por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 1x2 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
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Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Apesar da vitória histórica no cenário internacional, o momento do Mirassol no Brasileirão não é dos melhores, e o Esquadrão pode tirar proveito disso. A equipe paulista venceu apenas o Vasco na primeira rodada e, desde então, acumula oito jogos sem triunfos, com cinco derrotas consecutivas, ocupando a lanterna da competição. Mesmo assim, Everaldo reforça a necessidade de atenção para evitar uma reação do adversário.

“Vamos nos exigir ao máximo. O Mirassol é um time com muitas qualidades. Eles não vivem um bom momento no Brasileiro, talvez não estejam tão confiantes, mas não podemos nos apegar a isso. Precisamos fazer o nosso jogo, buscar o resultado e evitar que eles retomem a boa fase justamente contra a gente”, destacou.

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O Esquadrão de Aço realizou, na manhã desta sexta-feira (10), no CT Evaristo de Macedo, o último treino visando o confronto e finalizou a preparação para a partida. A delegação embarcou para o interior paulista à tarde. A semana livre também permitiu a recuperação de Kanu e Sanabria, que voltam a ser relacionados, deixando o técnico Rogério Ceni praticamente com força máxima — apenas Ronaldo e Ruan Pablo seguem como desfalques.

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Bahia Campeonato Brasileiro Mirassol

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