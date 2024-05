Após encerrar ciclo no PSG, Mbappé diz que anunciará seu novo clube em breve

O ciclo de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain se encerrou oficialmente neste sábado. Fora de casa, o clube derrotou o Lyon por 2 a 1 pela final da Copa da França em partida que marcou a última vez que o craque francês vestiu a camisa do time parisiense. Agora que a parceria se encerrou oficialmente, começam as perguntas de onde vai jogar o astro de 25 anos a partir da próxima temporada.