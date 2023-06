Bahia terá mudança para enfrentar o Palmeiras

Chávez participa do treino na Cidade Tricolor. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC BAHIA

Depois de dez dias sem jogos oficiais, o time do Bahia começa a ganhar forma para enfrentar o Palmeiras amanhã, às 21h30, na Fonte Nova. O tricolor terá uma escalação diferente da que empatou por 2x2 com o Cruzeiro no último compromisso pelo Brasileirão, no dia 10.



Renato Paiva será forçado a mudar o time por causa de lesões e suspensões. A principal baixa está na lateral esquerda. Ryan, que vem sendo o titular, recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

A boa notícia é que o equatoriano Chávez se recuperou da lesão no tornozelo e deve ficar com a vaga. A outra opção no elenco é o garoto Alex, de 18 anos, que no último sábado foi campeão baiano sub-20. Matheus Bahia, com lesão na coxa, segue em recuperação.

O departamento médico, aliás, continua cheio. Mesmo com as saídas de Chávez e do zagueiro Marcos Victor, seis atletas estão em tratamento e consequentemente vetados de enfrentar o Palmeiras. Fazem parte da lista o zagueiro Raul Gustavo, o volante Yago, os atacantes Biel, Jacaré e Ademir, além de Matheus Bahia.

Enquanto na lateral esquerda Renato Paiva tem o retorno de Chávez, na ala direita e no ataque ele segue sem as suas principais peças. Nos últimos jogos, Cicinho tem ocupado o posto de Jacaré e será mantido na função.

Já no ataque, a disputa pela vaga de Biel, vice-artilheiro do time com oito gols, está entre Kayky e Arthur Sales. Cada um marcou um gol diante do Cruzeiro. Kayky, que foi titular na ocasião, leva certa vantagem.

O tricolor tem ainda o reforço do volante Acevedo, que volta após cumprir suspensão. Nesse cenário, é possível idealizar pelo menos duas escalações diferentes. Em uma delas, o treinador pode optar por reforçar o meio-campo e escalar o uruguaio ao lado de Rezende. Assim, Cauly ou Thaciano perderia a vaga no time. Essa estratégia foi utilizada no empate por 0x0 com o Fortaleza, fora de casa.

Já se optar por manter Acevedo entre os reservas, Paiva não mudará a estrutura de meio-campo adotada contra o Cruzeiro. O Bahia ganharia em ofensividade, mas ficaria mais vulnerável.

Opção 1: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Rezende, Thaciano, Cauly e Chávez; Kayky e Everaldo.

Opção 2: Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Rezende, Acevedo, Thaciano (Cauly) e Chávez; Kayky e Everaldo.

MUDANÇA DE ESQUEMA?

Além das peças, não será surpresa se Renato Paiva sair do esquema com três zagueiros e voltar ao 4-3-3. Durante o treino aberto para a imprensa, na última semana, o treinador esboçou duas equipes com uma linha de quatro defensores.

O desenho tático também foi usado no segundo tempo da partida contra o Cruzeiro. Na ocasião, o Esquadrão perdia por 2x1 e conseguiu o empate. O português, no entanto, afirma que precisa de tempo para aprimorar o sistema e diz que o trabalho foi prejudicado pelas lesões dos atletas.