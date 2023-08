Camisa rara de Pelé vai a leilão com lance inicial de R$ 38,5 mil

Camisa da Seleção Brasileira de 1971 assinada por Pelé. Crédito: Divulgação

Uma camisa rara da Seleção Brasileira de 1971, autografada por Pelé, vai a leilão nos próximos dias. A peça de 52 anos é mantida até hoje em sua caixa original e tem preservação considerada boa. Ela fez parte das ações de lançamento do Café Pelé e foi presenteada a um fã naquele ano. O lance inicial é de R$ 38.500.



A Amarelinha é da marca Athleta, que era a fornecedora oficial da Seleção na época. O item foi utilizado como estratégia de marketing após o ex-jogador fechar contrato com a Cacique Alimentos S.A, em 1970. Foi a primeira vez que Pelé associou seu nome a uma marca de bebida.

Na época, para comemorar o lançamento do lançamento do Café Pelé - que existe até hoje -, a camisa foi doada a um fã. Assim como na época, ela vem acompanhada da carta da ação, escrita e assinada pelo próprio Rei do Futebol. No documento, ele ressaltava as duas maiores paixões: o futebol e o café.

"Pois estou seguro de que o craque café terá a mesma sorte que me coube no futebol. No comércio, como no esporte, eu nunca entrei para perder", diz um trecho.