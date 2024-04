E.C. VITÓRIA

Com desconforto na coxa, Camutanga fica fora de treino do Vitória e é dúvida para o Ba-Vi

Zagueiro iniciou tratamento e será reavaliado na tarde desta quinta-feira (18)

Da Redação

Publicado em 18 de abril de 2024 às 11:15

Zagueiro Camutanga sente desconforto na coxa e desfalca treino do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória)

Titular absoluto na defesa do Vitória, Camutanga se tornou dúvida para o Ba-Vi que marca a 3ª rodada do Brasileirão. Com um desconforto muscular na coxa, o zagueiro iniciou tratamento e ficou fora do último treinamento rubro-negro, realizado na tarde de quarta-feira (17), na Toca do Leão. A atividade foi a primeira com todo o elenco após a reapresentação de terça-feira (16).

A informação foi publicada inicialmente pelo Canal do Dinâmico e confirmada pela reportagem do CORREIO. O jogo contra o Bahia acontece no domingo (21), às 16h, no Barradão. Será o quinto Ba-Vi da temporada. Camutanga participou de todos. Apesar do desconforto, o zagueiro não está vetado pelos médicos pelo clássico e será reavaliado nesta quinta-feira (18).