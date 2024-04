E.C. VITÓRIA

Com seis gols sofridos em três jogos, setor defensivo do Vitória liga sinal de alerta

Rubro-negro visita o Botafogo, quinta-feira (2), no Engenhão

Da Redação

Publicado em 29 de abril de 2024 às 15:41

Técnico Léo Condé precisa ajustar a defesa do Vitória Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Três jogos. Seis gols sofridos. A defesa do Vitória deixou a desejar diante dos adversários no começo do Brasileirão. Palmeiras, Bahia e Cruzeiro encontraram o caminho das traves rubro-negras e arrancaram pontos do Leão. Com apenas um de nove disputados, o time comandado por Léo Condé amarga a zona de rebaixamento, na 18ª posição, atrás apenas de Atlético-GO e Cuiabá.

“A gente tem que ligar o alerta agora, precisamos vencer no campeonato para poder dar confiança para o time. Agora é falar menos e trabalhar muito para começar a gerar resultado”, avisou o zagueiro Wagner Leonardo.

O sinal de alerta está no modo on e o sistema defensivo vai precisar ser ajustado durante os treinamentos na Toca do Leão. Será necessário olhar para os erros para corrigi-los. Cinco dos seis gols foram lamentados no segundo tempo. Foi na etapa final que Bahia e Cruzeiro balançaram as redes. Apenas o Palmeiras conseguiu comemorar antes do intervalo da partida.

A equipe paulista também foi a única que teve um volante assinando o tento. Os outros cinco gols foram marcados por atacantes: Biel e Everaldo, para o Bahia, Matheus Pereira, Rafa Silva e Arthur Gomes, com a camisa do Cruzeiro.

A bronca não está no jogo aéreo ou bola parada. Nenhum adversário conseguiu marcar gols com esses recursos. E nem após jogadas produzidas pelo lado esquerdo do Vitória. Os rivais encontraram brecha pelo meio ou pelo lado direito do Leão. Três chutes saíram na entrada da grande área e os outros três na pequena área.

O sistema defensivo do Vitória acabou desfalcado por ordens médicas. Lesionado, o zagueiro Camutanga, que atua pelo lado direito do campo, ficou fora contra Bahia e Cruzeiro, partidas em que o recém-contratado Bruno Uvini assumiu a vaga. Protetor da zaga, o volante Dudu desfalcou o time nos dois últimos jogos. Diante do Cruzeiro, Rodrigo Andrade também foi baixa.

Depois de perder para o Palmeiras, por 1x0, de empatar com o Bahia, em 2x2, e de ser derrotado pelo Cruzeiro, por 3x1, o Vitória tem o São Paulo pela frente na sequência da Série A. O jogo da 5ª rodada será domingo (5), às 16h, no Barradão. Vale lembrar que o Leão tem um jogo a menos, válido pela 2ª rodada, contra o Cuiabá, que será disputado na Arena Pantanal, em data a ser definida.

“A gente sabe que os jogos fora de casa são mais difíceis. A gente tem que se adaptar. E agora fazer o dever de casa, vencer os jogos no Barradão. A gente sabe que tem condições de fazer jogos melhores e pontuar fora”, disse o técnico Léo Condé.

Antes de focar no São Paulo, o Vitória vai precisar virar a chave e se concentrar no Botafogo. O rubro-negro estreia na Copa do Brasil contra a equipe carioca, na quinta-feira (2), às 19h, no Engenhão, no primeiro jogo do duelo da terceira fase do mata-mata nacional.