Morre o jornalista e apresentador Antero Greco

O jornalista e apresentador esportivo Antero Greco morreu, nesta quinta-feira (16), aos 69 anos, vítima de um tumor no cérebro. Antero lutou contra a doença por quase dois anos. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

Figura bastante conhecida do jornalismo esportivo, o comentarista ficou marcado pela parceria com o "amigão" Paulo Soares, com quem dividiu a bancada do SportsCenter, programa da emissora ESPN.