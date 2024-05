ESPN

Jornalista Antero Greco é internado em hospital de São Paulo

O jornalista da ESPN Antero Greco está internado no Hospital Beneficência Portuguesa, na unidade Mirante, em São Paulo. Segundo boletim médico divulgado no domingo (12), ele está “recebendo todo o suporte necessário para o tratamento do seu quadro clínico - que é estável e delicado”.